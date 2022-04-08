原标题：外交部：中方愿同新西兰共同高质量实施升级版自贸协定

新华社北京4月7日电（记者温馨、孙楠）中国-新西兰自由贸易协定升级议定书7日正式生效。外交部发言人赵立坚当日在例行记者会上回答有关提问时表示，中方对升级议定书正式生效感到高兴和满意，对此表示祝贺，愿同新方一道，共同高质量实施升级版自贸协定，为地区乃至全球和平、稳定与发展繁荣作出积极贡献。

赵立坚说，升级议定书是在中新自贸协定基础上达成的符合现代国际经贸规则的高水平自贸协定，涵盖了市场准入和规则方面的广泛议题，实现了中新经贸合作在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上进一步提质增效，将为两国进一步深化贸易投资往来，稳固产业链供应链合作提供有力支撑。

赵立坚说，当前全球新冠肺炎疫情延宕，世界经济复苏乏力，国际形势动荡加剧，不确定性明显上升。中新自贸协定升级议定书正式生效实施，不仅有利于进一步深化中新两国经贸合作，释放高水平开放政策红利，造福两国更多企业和消费者，也体现中新双方以实际行动支持多边主义和自由贸易的坚定决心，有助于维护国际产业链供应链稳定，为各国合作应对疫情挑战、支持多边主义和自由贸易、促进全球经济稳定复苏发挥积极作用和示范效应。

他表示，中新自贸协定是中国与发达国家签署的第一个自贸协定。中新自贸协定从2008年签署生效，从2016年开启升级谈判到2019年完成升级谈判，再到7日升级议定书生效，充分体现中新关系与两国合作树立了不同社会制度、发展阶段、经济体量国家间合作共赢的典范。

赵立坚说，今年是中新建交50周年。中方愿同新方一道，以两国领导人重要共识为战略引领，继续发扬“争先”精神，共同高质量实施升级版自贸协定，进一步加强对话、增进互信、深化合作、妥处分歧，不断拓展中新全面战略伙伴关系内涵，为地区乃至全球和平、稳定与发展繁荣作出积极贡献。

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