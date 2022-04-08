龙之朱

“在上海工作，因疫情原因现无法工作，没有收入，每月1日还要还5000元左右的房贷，希望能够暂缓房贷还款期限或者能够减免半个月房贷。”据中国新闻网报道，近日，一张“因疫情希望延缓房贷”的截图在网上流传，随即引发网友热议，“因疫情推迟还房贷有必要提上议事日程”登上热搜第一。

据报道，疫情下，受时间和地域限制，目前不同银行对因疫情申请延迟还贷的政策不一。不过，已有银行明确表示对“房贷延期还款”给予支持。

民众关心能否延期还房贷的问题，可以理解。疫情防控常态化形势下，民众的日常经济活动可能会受到影响，而一旦工作停摆，生意遇到障碍，收入缩水，就会对个人消费类贷款产生影响。特别是对于一些背负了较重还款压力的群体而言，确实面临着入不敷出的可能。

这个时候，无论是从关爱民生的角度，还是从经济社会发展的现实情况出发，均有必要探索更加灵活的制度变通，比如给遭遇疫情且背负房贷的人适当宽限还款时间。这样的“适度宽松”，也体现了“放水养鱼”的市场精神。

早在2020年2月，中国人民银行等五部门就下发了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确提出，对因新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。

今年3月下旬，中国银行吉林分行推出抗击疫情便民惠民服务十大举措，包括为省内个人住房、消费类贷款客户提供10日还款宽限期政策，对因封闭隔离导致无法及时还款而出现逾期的个人客户，在归还贷款后，可为其申请征信逾期异议处理，对个人征信予以修复，合理保护个人信用记录等。

这样给予减缓压力与诚信修复的设计，无疑体现了极大的制度善意，值得肯定，也会给那些“为疫所困”的人群送去温暖。

不过也应注意到，银行推出一些宽松型金融政策，也应依法依规而行，避免随意泛化，无限放大。一者，契约精神是现代社会的基本共识，其中一个重要原则就是平等守信，履约践诺。这不仅是个人道德水准的体现，更体现了法的精神。在这个问题，不应该有任何犹疑和动摇。

再者，对于确实因外部不可抗力而出现的异常现象，对其展开救济，并非道德化的赦免或救助，而应该是平等守信的延伸，是减缓其暂时的压力，是等待春暖花开。

当然，守住法治底线并不意味着对现实困难无动于衷。制度框架下的救济、宽松不仅可能，而且必要。具体而言，对那些确实出现“熔断”困难的群体应给予针对性帮助，比如适度延迟还款、减免利息等，但这些措施必须衔接其他有助于经济复苏的相关政策。

此外，还要做好特定性与普惠性政策的协同，即这种宽容性还贷政策，本身是提供了一种选择而非福利。唯其如此，来自政策的善意才可能做到既“雪中送炭”又具有普遍意义和价值。

对个人来说，这次疫情也应成为一次提醒。正如有网友指出的：贷款买房时有必要考虑自己的购买能力，留出对抗风险的余地。面对疫情，民生不免受到影响。要想合理处置情与法的管理，并不轻松。如何通过灵活的制度变通，帮助“为疫所困”者纾解现实困难，应被纳入考量。

(责编：王震、陈键)