原标题：市场监管总局重拳整治检验检测市场乱象

为加强对检验检测机构监管，严查不实和虚假检验检测等违法违规行为，净化检验检测市场环境，近日国家市场监管总局发布《关于开展检验检测市场专项整治行动的通知》，决定从2022年4月至7月底在全国开展检验检测市场专项整治行动，对涉及疫情防控的医疗器械防护用品、食品、个体防护装备、建筑材料、常压液体危险货物罐体、碳排放核查6个领域的检验检测机构进行全面排查、全数检查、严格整顿。

近日，市场监管总局召开新闻发布会，通报“整治检验检测报告造假行为”工作情况。

严惩造假

近年来，市场监管总局采取了一系列举措，强化检验检测市场秩序的综合治理，严厉打击检验检测报告造假等严重违法违规行为。经过持续整治，检验检测市场秩序得到好转，检验检测行业营商环境得到了进一步优化提升。截至2021年底，全国检验检测机构数量已突破5万家，营业收入超过4000亿元，年均机构数量增长超过10％，营业收入增长超过12％，我国成为全球增长速度最快、最具潜力的检验检测市场。

但检验检测市场秩序不尽规范的问题也依然存在。据市场监管总局认可检测司一级巡视员乔东介绍，根据目前监管中掌握的情况，检验检测报告造假问题主要表现为两大类别，分别由两类不同的市场主体造成：一类是获得国家有关部门检验检测许可资质的检验检测机构违法出具虚假或者不实的检验检测报告，进行低价恶意竞争。另一类是不具备检验检测资质的企业和人员假冒资质证书、伪造检验检测报告，甚至在网络交易平台进行兜售，侵害合法从业机构权益，严重扰乱市场秩序。

对此，市场监管部门不断加大检验检测监管力度，持续保持对检验检测市场乱象的高压监管态势，对检验检测报告造假行为保持“零容忍”态度，对各类违法违规行为依法进行严格惩处。在此次发布会上，市场监管总局对17个涉及检验检测报告造假的典型案例进行集中曝光。包括江苏省上海铁路站场调速技术中心有限公司涉嫌出具虚假检验检测报告案，新疆农业科学院涉嫌出具虚假检验检测报告案等。

联动监管

据了解，市场监管总局采取了一系列措施构建出全方位的监管系统。

比如，在强化监管制度体系建设方面，市场监管总局集中制定出台了《检验检测机构监督管理办法》等部门规章和规范性文件，落实“放管服”改革要求，进一步完善检验检测行业准入、事中事后监管及行业退出机制等多方位的监管制度基础。

在加大监管力度方面，市场监管总局强化多部门联动监管，连续4年与自然资源部、生态环境部、水利部、药监局等部门联合开展对检验检测机构的“双随机、一公开”监督抽查。2021年联合相关部门重点在食品、医疗器械、生态环境监测、机动车检验等领域开展专项整治，全国共检查检验检测机构1.93万家次，查处违法违规案件4620起，撤销、注销167家检验检测机构资质。市场监管总局成立4年来，全国累计检查检验检测机构6.4万家次，查处违法违规案件1.1万起，撤销、注销1043家检验检测机构资质。

在加强线上监管方面，2021年，针对部分网络商户未经资质许可、以“不送样出报告”“检验检测包过”名义实施检验检测报告造假的乱象问题，市场监管总局部署开展打击网售假冒检验检测报告违法行为专项整治行动，集中整治利用网络交易平台违法售卖假冒检验检测报告等违法违规行为。共督促1886家网络交易平台核验48万家平台内经营者资质，核查商品信息1000余万条，处置违规平台的经营者5023家，立案调查相关违法违规案件31起。

在加强失信联合惩戒方面，市场监管总局组织各地市场监管部门，依法公布检验检测机构监督抽查结果和行政处罚结果，将出具虚假检验检测报告的违法机构依法列入严重违法失信企业名单，并通过国家企业信用信息公示系统公示。会同自然资源部、生态环境部、水利部、药监局连续4年通报共1030家次国家级资质认定检验检测机构监督抽查结果，会同公安部交管部门通报2019年以来全国各地依法查处的2100多家违规机动车安检机构、曝光典型违法案件7起，有力震慑违法违规行为。加强行刑衔接，4年来共向公安司法机关移送37起相关刑事案件线索。

平台验证

近期，网络售卖虚假检验检测报告乱象丛生。一方面，电商平台给虚假检验检测报告买卖提供便利。另一方面，虚假检验检测报告成为产品进入电商平台销售的敲门砖，电商平台也存在把关不严等问题。这在扰乱正常商业秩序的同时，还会造成产品质量问题，对消费者的生命健康以及财产安全造成极大的风险隐患。

那么，在日常生活中，老百姓可以通过哪些渠道查询检验检测机构资质等基本情况？乔东介绍，目前，市场监管总局已经建立“资质认定获证机构能力查询系统”，社会公众可以通过输入检验检测机构名称查询到相关机构的证书编号、注册地址、能力范围等信息。各省级市场监督管理部门也有公开的资质认定获证机构查询渠道，方便社会公众查询本区域内最新的资质认定机构信息。

此外，为满足消费者了解检验检测报告的需要，市场监管总局建立了“检验检测报告编号查询平台系统”，各检验检测机构每季度的第一个月内自愿报送上一季度出具的有效检验检测报告编号。目前，该平台可查询2016年以来检验检测机构对外出具18亿份检验检测报告的编号。

据市场监管总局执法稽查局副局长南军介绍，2021年市场监管部门共查办检验检测机构违法案件1235件，同比增长23.5％，罚没金额2727.7万元，同比增长44.7％。同时，市场监管部门将对不实和虚假检验检测违法行为的行政处罚信息纳入国家企业信用信息公示系统等信用平台，列入严重违法失信企业名单，归集到检验检测机构名下，推动实施失信联合惩戒。

乔东提醒，市场上出现检验检测假报告，并非就都该由市场监管部门负责。“实际上，我们对检验检测行业的管理是依据‘谁发证，谁监管，谁发证，谁处罚’的原则，对检验检测机构的许可除了市场监管部门依法实施的检验检测机构资质认定外，还有司法、住房城乡建设、交通运输、农业农村、卫生健康、应急、气象等部门依据法律行政法规实施的特定检验检测领域的行政许可准入制度，这些部门也负责相应领域检验检测机构的监管。因此，应该重视建立跨部门联合监管机制。”（记者 万静）

(责编：赵竹青、陈键)