原标题：一季度铁路货运量增长2.8% 力保产业链供应链稳定

国铁集团日前发布的数据显示，一季度国家铁路货物发送量完成9.48亿吨，同比增加2587万吨、增长2.8%，高于2.1%的全年目标增速。

这一数据来之不易。一季度特别是3月份以来，受疫情影响，多地交通运输等行业出现较大下滑。“铁路部门充分运用疫情防控停开减开客车后释放的运输能力，助力国内国际经济双循环，有力保障了经济平稳运行和人民群众生产生活。”国铁集团货运部负责人表示。

稳大宗商品

一季度，大秦铁路累计运输煤炭1.04亿吨，日运量持续保持高位。特别是3月份，日运量19天突破130万吨，全月运输煤炭3887万吨，同比增长8%，环比增长14.7%，有力保障了电煤供应。

去冬今春，煤炭等大宗商品价格大幅上涨，给群众用电、取暖等生活需求带来较大压力。国家发展改革委等部门加大煤炭生产协调，铁路部门充分发挥既有线路潜力，确保大宗商品和基本民生物资稳定运输。

中国铁路太原局集团公司货运部工作人员介绍，太原局集团实时掌握大秦铁路货源和市场需求变化，优化运输组织方案。统筹考虑港口等大站的卸车能力、实际需求、疫情影响等因素，优化调整装车源头，每日分析，每周研究制定措施、调整措施，推动装、卸等环节有序衔接，提升运输效率，对电煤物资做到应运尽运、应收尽收。

一季度，铁路部门继续实施电煤保供行动，发挥大秦、浩吉、瓦日等主要煤运大通道作用，科学调配运力资源，主动对接企业需求，实施电煤精准保供，发送电煤3.5亿吨，同比增长6.5%，全国363家铁路直供电厂存煤保持在21.7天以上。

除了煤炭，一季度铁矿等大宗物资也产销两旺。“今年以来，铁精矿粉市场需求量持续走高。铁路部门新增喀什货运中心专用线、喀什北2个发运点，全力满足车源、箱源、货位需求，2月中旬单日最大运输量86车。”新疆煦昌贸易有限公司销售部副总经理梁秋云说。

数据显示，一季度各地铁路部门运量均实现较大幅度增长。内蒙古铁路货物运输实现首季“开门红”，日均装车超过1.1万车；新疆铁路货运量一路走高，始终在单日装车过万车的高位运行，连续67次刷新单日装车纪录。

稳春耕备耕

时值春耕时节，农用物资市场需求旺盛。在襄渝、焦柳、汉丹、浩吉4条大能力通道交会处的襄阳北车站，大量农资在此集结中转。

由于支农物资批量多、去向杂、作业分散，襄阳北站指派专人编组一站式直达列车，保证货物及时到达、开出。同时，对农资装运提供“一条龙”全程物流服务，做到随到随装、随装随走，最大限度满足春耕物资运输需求。

湖北宜化宜都分公司物流运输部主任潘梅介绍，公司每天有700多吨化肥产品运送到枝城车站货场，等待发往全国各地。截至3月中旬，枝城车站共发送化肥3479车，22.3万吨，同比增长35%。

从全国看，一季度铁路部门累计发送涉农物资4379万吨、同比增长8.8%。此外，还为进口农机、化肥运输开辟绿色通道，今春以来仅阿拉山口口岸通过中欧班列进口农耕物资就达3572吨。

在新疆奎屯货运中心奎屯南货场，每天运输玉米的汽车川流不息。“为了让农副产品快速运往上海、广州等地，我们将1000多个托盘借给了客户，卸车效率提高了50%。”奎屯货运中心奎屯营业部党支部书记赵应钦说。

稳国际运输

3月30日，一列搭载印度产原糖的列车从钦州港东站开往贵州贵阳都拉营站，标志着“印度—钦州港东—都拉营”海铁联运线路开通。通过该线路，每个货柜可节省综合成本约500元。一季度西部陆海新通道班列共发送货物17万标箱，同比增长56.5%。

在疫情影响下，国际航空运输和海运受到较大冲击，运力减少，运费大幅增加且波动不断加大。铁路部门充分发挥西部陆海新通道、中老铁路、中欧班列等跨境货物列车通道作用，为保障国际产业链供应链稳定作出了积极贡献。

截至4月3日，中老铁路开通运营4个月，已累计开行货物列车2023列，发送货物131万吨，其中开行跨境货物列车427列，发送货物超过31万吨。

一季度，中欧班列开行3630列、发送35万标箱，同比分别增长7%、9%。铁路部门抓住中欧班列运输需求旺盛有利时机，全力做好班列开行组织，打通国内国际双循环。(记者 齐慧)

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