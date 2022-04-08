原标题：杭温高铁又有新进展！温州杭州出行将压缩至1小时

4月6日上午10点28分，经过现场再次的作业交底，中铁大桥局承建的杭温铁路6标永嘉梁场架设首榀长32.6m、重400t的预制箱梁，在现场施工人员指挥声中，稳稳的架设在5#墩~6#墩上，实现了该梁场箱梁首架，这也是杭温铁路一期温州段第一片架设的预制梁，标志着永嘉右行线跨甬台温线特大桥施工取得又一阶段性胜利。

为确保箱梁的成功架设，项目部严格抓好安全质量管控，箱梁架设的施工方案、操作规程、设备人员的配备以及施工过程中的应急处置方案都进行严格把关，对作业班组进行了系统的作业技术交底和安全技术交底，因靠近铁路营业线，对确保箱梁架设精度和营业线安全问题更加重视。

北京铁研监理徐琳说“此次架梁采用了有“温州地区最大龙门吊”之誉的450吨门式起重机进行吊装，监理人员和安全、技术及吊装人员对架设前的每道工序都旁站监督，实时监控，强化管控，确保了首片梁精准平稳架设。大桥局三分部技术负责人毛家序介绍，“进场以来，针对梁场建设、门吊拼装及架梁作业，作为楠溪江特大桥施工党员先锋突击队成员，多次和大家一起研究和优化方案，攻坚克难，才确保了本次架梁任务的顺利完成”

永嘉右行线跨甬台温线铁路特大桥全长1971.5米，由杭温铁路从楠溪江特大桥分出，上跨杭深铁路和楠溪江之后接入温州北站，是杭温铁路一期的重难点工程。

杭温铁路项目建成后，将是连接杭州、金义、温州三大都市区的最快通道，将实现浙江省内“1小时交通圈”的全面构建。

(责编：赵竹青、陈键)