原标题：3月末我国外储规模达31880亿美元

根据国家外汇管理局4月7日发布的数据，截至2022年3月末，我国外汇储备规模为31880亿美元，较2月末下降258亿美元，降幅为0.8%。业内人士表示，3月外汇储备变动主要受到了估值因素影响，展望未来，我国外汇储备规模有继续保持稳定的基础。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年3月，我国跨境资金流入总体回升，外汇市场供求延续基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、地缘政治局势、新冠肺炎疫情等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券价格总体下跌。

3月份数据显示，货币方面，美元汇率指数上涨1.7%至98.3；非美元货币中，欧元下跌1.4%，英镑下跌2.1%，日元下跌5.5%。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌2.2%；标普500股票指数上涨3.6%，欧元区斯托克50指数下跌0.6%，日经225指数上涨4.9%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模下降。“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

展望未来，王春英表示，当前全球疫情仍处于大流行阶段，外部环境更趋复杂严峻，国际金融市场波动性加大。但我国坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，将支撑外汇储备规模保持总体稳定。

中国民生银行首席研究员温彬表示，未来，我国外汇储备规模有继续保持稳定的基础，我国经济长期向好的基本面没有改变。“但同时也要看到，当前国际地缘政治冲突仍在持续，粮食、能源、金属等大宗商品价格持续上涨，全球通胀居高不下，美联储可能采取更大幅度的加息，缩表箭在弦上，这些因素可能导致全球金融市场波动加剧，对我国产生外溢效应。我国宏观政策要坚持稳字当头、稳中求进基调，以我为主，主动作为，关注形势和政策变化，研究制定应对预案，及时出台有利于市场预期稳定的措施，应对好各种风险冲击，保持外汇储备规模基本稳定。”（记者 张莫）

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