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全国铁路今日开始实行新的列车运行图

2022年04月08日09:20 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：全国铁路今日开始实行新的列车运行图

　　记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)获悉，今日起，全国铁路将实行新的列车运行图。新图统筹考虑铁路新线投用和客货列车开行结构调整，精准配置运力资源，积极服务国民经济平稳运行和高水平对外开放。

　　一是优化中东部地区高铁运行径路，丰富旅客出行选择。在充分用好合武、合宁高铁连通湖北地区与长三角主要城市的同时，利用即将开通运营的黄冈至黄梅高铁的联络线功能，进一步盘活中东部高铁网，增加湖北前往长三角地区的高铁径路，丰富旅客出行选择。经由武汉至黄冈、黄冈至黄梅、安庆至九江、南京至安庆等高铁线路，安排开行武汉、宜昌至安庆、池州、铜陵、南京、上海、杭州等城市的动车组列车24列。调图后，经黄冈至黄梅高铁，武汉至安庆、池州、铜陵等地旅行时间大幅压缩。

　　二是提高电煤运输能力，积极服务国民经济平稳运行。利用即将开通运营的邢台至和顺县铁路新增能力，增开和顺县至邢台南货物列车4列，主要服务晋煤东运需求；优化浩吉铁路列车开行结构，万吨重载列车由4列增至8列，进一步提高北煤南运重载铁路大通道运输能力；利用京沪高铁释放出的普速铁路运能，新增瓦日铁路至京沪普速铁路煤炭列车4列；提升疆煤外运能力，利用敦煌线增加新疆经敦煌线、兰青线货物列车14列；根据2022年煤炭中长期运输合同需求，增开跨铁路局电煤直达货物列车54列，进一步增强电煤保供运输能力。

　　三是增开国际联运、海铁联运货物列车，更好服务高水平对外开放。充分发挥中老铁路通道能力和国际班列战略通道作用，新增中老铁路昆明东至磨憨跨境货物列车4列，分别增开中欧班列、西部陆海新通道班列4列、3列，加密国内部分城市国际班列开行周期，促进国际物流合作和贸易发展，更好服务国际产业链供应链稳定和高水平对外开放。

　　四是统筹疫情防控和客货运输，持续改善服务体验。结合疫情防控从严从紧要求和人民群众便捷出行需求，“一日一图”精准安排运力，继续做好延长12306网站售票和改签服务时间、提供乘车临时电子身份证明等线上服务，大力推广旅客进站、候车、中转、订餐等线下环节无接触式服务，持续做好老、幼、病、残、孕等重点旅客和脱网人群出行温馨服务；整治设备设施，提升服务质量，进一步开好公益性“慢火车”；巩固铁路货运电子商务平台95306整体升级成果，不断完善货运业务网上全程办理流程，进一步提升便利化程度和客户服务体验。

　　五是实施汛期主动避险措施，确保旅客列车运行安全。采取汛期主动避险措施，将原经由鹰潭至厦门铁路运行的厦门北至上海南的K1210/09次、厦门北至西安K242/3次、厦门至贵阳的K946/7次6列旅客列车，调整到南平至龙岩、横峰至福州、北京至九龙铁路等线路运行，确保旅客列车运行安全。

　　铁路部门提示，调图后客货列车开行变化情况和相关服务资讯，旅客、货主朋友可通过铁路12306、95306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息及各大火车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。(总台央视记者 郑连凯)

(责编：赵竹青、陈键)

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