原标题：中国首座海上可移动自升式井口平台投产

今天(4月8日)，由我国自主设计建造的首座海上可移动自升式井口平台在北部湾海域正式投产。

与传统的固定式导管架井口平台不同，该平台具有可升降、可移动、可重复利用的特点，能够最大限度地提高装备利用率，大幅降低油田开发成本，实现了该区域经济有效开发。

(责编：赵竹青、陈键)