原标题：新研究证实喝咖啡降低痛风风险

据《日本经济新闻》近日报道，日本防卫医科大学和大阪大学的联合团队在全基因组关联分析的研究中发现，保持喝咖啡的习惯将有助于降低痛风发病的风险。研究团队通过对超过15万人的咖啡饮用习惯和痛风发病风险进行关联研究，发现长期饮用咖啡有助于缓和痛风的发病，并认为今后通过对咖啡成分的分析，或许能够揭开痛风发病的机理原因和预防方法。

众所周知，血液里的尿酸升高，大量的尿酸随着血液循环抵达人体的各个关节，直接导致的后果就是痛风。咖啡中含有的咖啡因会转化为嘌呤，导致尿酸升高。因此，从理论上讲，痛风病人是不能喝咖啡的。然而令人意外的是，此前国内外已有多项研究证明咖啡对预防痛风有益，但却缺乏相关的统计分析和数据支撑。

此次，研究团队通过全基因组关联分析，针对超过15万研究对象的三项数值，包括每周饮用咖啡次数、尿素指数和痛风发病风险进行研究，并将每周饮用咖啡的次数从0次到7次列为八档，发现一周内每多喝一天咖啡，痛风发病的风险就能降低约25%。至于每天喝几次、喝多少咖啡则不纳入考量范围之内。防卫医科大学的松尾洋孝教授称：“饮用咖啡的行为并未影响到尿酸数值的高低，但痛风发病的风险却呈现出下降趋势。”

研究表明，咖啡作为一种天然的碱性饮品，经常饮用不仅有利于保持体内的酸碱平衡，还能在痛风防治过程中发挥重要作用。（记者李杨）

(责编：赵竹青、陈键)