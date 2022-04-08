原标题：非凡的冰雪盛会 精彩的科技答卷

开幕式上，超高清地面显示系统呈现出令人叹为观止的视觉效果；比赛场馆内，“最快的冰”让运动员们感受到速度与激情的快乐；赛场外的屏幕前，5G+8K转播给观众带来了视觉盛宴……一系列新技术、新应用在北京冬奥会、冬残奥会中落地，让“科技冬奥”从愿景走进现实。

习近平总书记指出，这是新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，是对“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克新格言的成功实践。

从筹办到举办的6年多时间，北京携手张家口，书写着“绿色、共享、开放、廉洁”的时代华章。一届“真正无与伦比”的冬奥会，一届“在温暖中永恒”的冬残奥会，其背后“科技”成为一大底色。

“中国方案”解锁多项国内空白技术

时钟拨回2015年8月20日，彼时，距离北京2022年冬奥会申办成功刚刚20天。

习近平总书记主持召开会议，作出坚持“绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥”的重要指示，为如何筹办冬奥会指明了前进方向，提供了根本遵循。

沿着习近平总书记指引的前进方向，筹办工作一步步踏实前行。“我们将兑现承诺，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会”“中国办冬奥，言必信、行必果”……京张大地涌动着“撸起袖子加油干”的奋斗热潮。

坐落在北京朝阳区的国家速滑馆“冰丝带”造型别致，设计师郑方团队为了实现绿色、可持续的理念，创新性地使用国产索网编织出世界跨度最大的马鞍形“天幕”，3360块曲面玻璃、屋面、幕墙全部为中国制造。

蜿蜒在小海陀山的国家雪车雪橇中心“雪游龙”，施工难度巨大，延庆赛区总设计师李兴钢团队从零起步，自主建成全球第一条南坡赛道，创建地形气候保护系统，成功解决太阳辐射等问题，“把南坡变为北坡”。

在冬奥筹办过程中，像这样国内首创、全球领先的创新比比皆是。按照习近平总书记“要加强我们自身技术积累和技术创新”的重要指示要求，中国的设计师、建筑师不断挑战，一批中国设计、中国技术、中国材料、中国制造，融汇为饱含绿色和科技含金量的“中国方案”，呼应着国际奥委会“可承受、可收益、可持续”的改革方向，为奥林匹克运动树立起新的标杆。

突如其来的疫情没有打乱北京冬奥会筹办和举办的步伐，“赶早不赶晚”彰显了大国的远见卓识。坚持疫情防控和冬奥筹办“两手抓”，工作不断、力度不减、标准不降。12个竞赛场馆全部提前完工，3个冬奥村如期交付使用，京张高铁、京礼高速全线通车……多少次披星戴月、攻坚克难，“冬奥蓝图”一步步变成现实。

为冰雪运动发展插上科技翅膀

34秒32，快到很多人还没反应过来的一瞬，让高亭宇成为北京冬奥会速度滑冰男子500米冠军，创造冬奥会新的历史。

在“冰丝带”“最快的冰”上滑出最棒的成绩，高亭宇的这一滑，是对科技支撑竞技体育的极致诠释。

习近平总书记强调，当今世界，科技在竞技体育中的作用越来越突出。建设体育强国，必须实现高水平的体育科技自立自强。要综合多学科、跨学科的力量，统筹推进技术研发和成果转化，为我国竞技体育实现更大突破提供有力支撑。

2018年春天，走过120多年历史的二七厂停产，转型为国家冰雪运动训练科研基地。

在这里，体能馆配备了国内非常领先的体能训练设备、专项训练设备，还有体能测试区；速滑馆安装智能训练系统，让运动员的冰上训练实现数字化、智能化；六自由度训练馆引入用于训练飞行员的防晕眩训练器，实现夏季模拟雪上训练……

正是这些重要的科技力量，为高亭宇、任子威等中国冰雪健儿的训练不断加持。综合风洞馆帮助运动员训练减阻最佳姿态，国产雪车找到密度强度适合的新材料，移动口腔治疗车、移动手术车实现一站式医疗保障……冰雪运动的科技研发正在汇入中国的自主创新大潮。

得益于科技助力，中国冰雪运动的发展水平不断提升。109个冬奥小项，我国从约有三分之一是空白到实现全项目开展、全项目建队、全项目训练，就在短短几年间。正如习近平总书记所强调：“我们借着这一届冬奥的‘东风’，来促进竞技运动的发展，最终带动整个冰雪运动的发展。”

伴随北京冬奥会的筹办，全国冰雪运动参与人数已达到3.46亿人，“带动三亿人参与冰雪运动”的宏伟目标成为现实。看似小众的冰雪运动，飞入寻常百姓家，冰雪运动奏响了一曲“四季歌”。此时，国际奥委会主席巴赫在北京冬奥会闭幕式上的评价恰如其分，“这是一届真正无与伦比的冬奥会，我们欢迎中国成为冰雪运动大国”。

(责编：赵竹青、陈键)