原标题：世界须在2030年前将碳排放减少四成

IPCC最新气候报告称，要将全球变暖限制在1.5℃——

将全球变暖限制在1.5℃是《巴黎协定》最雄心勃勃的目标，根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）4月4日发布的最新报告《气候变化2022：减缓气候变化》，为了实现该目标，除非全球温室气体排放量在2025年前达到峰值，并在2030年之前减少43%，否则世界可能会遭受极端气候影响。然而，以目前气温上升的水平，温室气体排放可能会造成两倍的全球变暖水平：到2100年达到约3.2℃。

地球大气中的温室气体处于人类历史上的最高水平。由于疫情带来的封锁，2020年的温室气体排放量急剧下降，但在2021年，它们等同于甚至超过了2019年的记录。2019年的排放量比2010年高出约12%，比1990年高出54%。

该报告是IPCC第六次评估报告的第三部分，也是最后一部分。它向世界传达了一个鲜明的信息：实现《巴黎协定》的气候目标在技术上仍然可行，但需要立即、迅速和协调一致的国际努力来彻底改变我们赖以生存的家园。

“如果我们想要将全球变暖控制在1.5℃以内，机不可失，时不再来。”IPCC第三工作组联合主席吉姆·斯凯亚表示，“如果所有行业不立即大幅减排，这将是不可能的。”

事实上，这份报告并非完全悲观。尽管排放量上升，但有迹象表明，一些缓解措施已经在发挥作用。IPCC主席李会晟在新闻发布会上表示：“我们正处于十字路口。我们现在作出的决定可以确保一个宜居的未来。我们有限制气候变暖所需的工具和技术。”

两种技术助力减少CO2排放

报告指出，各国要实现其设定的净零排放目标，仅减少排放量是不够的，还需要从大气中提取二氧化碳（CO2）。这将抵消工业和航空等部门的剩余温室气体排放。各国可通过扩大森林面积和改善农业实践，或通过各种新兴技术来促进碳吸收，这些技术可从工业来源或直接从大气中捕获碳排放。

报告得出结论，要想有三分之二的机会将全球气温上升控制在2℃以下，气候模型预测，从现在到2100年，我们需要采用一两种新兴技术，从大气中吸收1700亿至9000亿吨CO2。

在第一种名为生物能源碳捕获和存储（BECCS）的方法中，发电厂燃烧产生的CO2在烟囱中被捕获并埋在地下，从而从大气中去除CO2。在被称为直接空气捕捉（DAC）的第二种技术中，机器通过化学反应从空气中吸收CO2。

报告也提出，这两种方法存在缺陷。第一种方法需要大量的水，可能会对生物多样性产生负面影响。而第二种方法可能会增加其他生产领域的排放。

深入、快速地削减甲烷排放至关重要

尽管甲烷的寿命比CO2短，在大气中的含量也比CO2低，但甲烷是一种更强大的温室气体。预计到本世纪中叶，甲烷将占非CO2温室气体排放的60%。然而，由于它在大气中不那么持久，大幅削减甲烷排放可迅速减少其对气候变暖的影响。

要做到这一点，最有效的方法之一就是瞄准“逃逸的”排放物——在天然气开采和运输过程中，或从废弃已久的油井中逸出到大气中的甲烷。据IPCC计算，逃逸排放的甲烷约占全球排放到大气中甲烷的32%，占所有温室气体排放的6%。

IPCC报告称，所有行业都需要减少排放，各国应设法摆脱化石燃料，包括工业和交通运输部门。

清洁能源是减排“潜力股”

要想将全球变暖控制在1.5℃以内，就必须在全球范围内削减95%的煤炭使用量，同时到2050年，石油和天然气的消耗量必须分别减少60%和45%。幸运的是，对于许多地方来说，安装新的清洁能源比运营现有的化石燃料能源更便宜，而且往往比安装新的化石燃料基础设施更便宜。

从2010年到2019年，太阳能和锂离子电池的成本平均下降了85%，而风能的成本下降了55%。这种下降使这些技术得以更广泛地部署。例如，电动汽车的使用量在此10年间飙升了100倍，太阳能在全球范围内的普及率提高了10倍，尽管这些数字因国家和地区而异。

“至少在研究、开发和示范阶段，我们已经拥有了实现经济脱碳所需的所有技术，而那些我们仍然需要开发的技术，可在正确的政策下迅速开发出来。”End Climate Silence组织的创始人吉纳维芙·根瑟表示，“只要我们用心去做，就能创造奇迹。”

形势紧急但并非没有希望

尽管报告的结论本身就具有紧迫性，但美国马萨诸塞州史密斯学院环境科学与政策助理教授亚历山大·巴伦称，不要以为，如果温室气体排放量在2025年之后继续上升，这场战斗就基本上失败了。“即使气温上升超过1.5℃，我们只要将升温控制在2℃以下，其间的每十分之一摄氏度，都将大大减少人类遭受的痛苦。我们真的需要在所有战线上加快一切努力，我们等待的时间越长，造成的气候破坏就越大。”

“IPCC报告中最大的不确定性是人们会做什么，这不是我们所能控制的。我们可以选择一条路或另一条道路。问题是，有多少人会为之而战。”巴伦说。

(责编：赵竹青、陈键)