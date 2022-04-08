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纪录片《传承奋斗精神 筑造人居典范》播出

2022年04月08日10:19 | 来源：新华网
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原标题：湘德地产品牌纪录片《传承奋斗精神 筑造人居典范》播出

4月4日，湘德地产品牌纪录片《传承奋斗精神 筑造人居典范》，在央视《中国品牌档案》播出。通过央视主持人海霞的讲述，湘德地产走进全国人民的视野。

据悉，三河市湘德房地产开发有限公司在日常工作中积极组织党员、妇联、共青团成员进行思政学习；走进井冈山、西柏坡等地探寻初心使命；多次联合区域双拥办举办拥军优属主题活动等，形成了旗帜鲜明的企业党建文化。

多年来，湘德地产积极投身公益事业：建立固定的年度公益活动，为福利院老人儿童送温暖，定点消费帮扶阜平县瓦泉沟村；社会重大自然灾害面前，勇担企业社会责任，携百万抢险排险物资驰援河南新乡县、山西等地，帮助灾区重建家园。在湘德地产看来，外界的赞赏既是动力也是监督，在做好企业经营发展的同时，会在主动承担社会责任的道路上持续走下去。同时也希望通过自身的实际行动，倡导社会各界、更多的企业共同参与进来。

湘德地产执行总裁刘飞表示：“一个品牌的持续生长，一定不是野蛮生长，而是非常良性的、有收益、有贡献，在社会上有担当，能为区域尽企业本身力量。”

(责编：董童、李源)

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