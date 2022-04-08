原标题：中国企业专利申请全球领先 华为百度等榜上有名

欧洲专利局 (EPO) 于近日公布的最新统计数据显示，2021年收到来自中国的16665项专利申请，再次创下中国在欧洲专利局专利申请数量新高，同比增长24%，在30个领先的专利申请国家中位居前列。

“在欧洲专利局的过去10年里，我们看到中国公司的专利申请数量在2021年增长了四倍。” 对此，EPO首席商业分析师艾丹·肯德里克指出，“我们在2021年看到的是，来自中国的申请在欧洲专利局的持续动态增长。到2021年，增长率约为24%，这是一个极具活力的发展趋势。”

数据显示，欧洲专利局2021年共收到188600项专利申请，同比增长4.5%。前五大专利申请国是美国、德国、日本、中国和法国。欧洲专利局2021年专利申请数量的增长主要受到来自中国和美国专利申请数量的推动。

其中，数字通信和计算机技术是增长最强劲的领域，表明数字化转型依然是全球主流趋势，其次是制药和生物技术的强劲增长。而在专利申请数量最多的数字通信领域，中国企业已成为最大的专利申请者，2021年专利申请份额达到29%。

计算机技术则是中国第二大技术领域，增长46.7%。中国公司在该领域的所有专利申请中占有 15% 的份额，领先的中国公司是百度，排名第三，华为排名第四。

据新华社此前报道，科睿唯安最新《全球智能驾驶专利全景研究报告》（简称研究报告）显示，我国已成为全球最大的智能驾驶专利来源地和专利布局目标市场，百度的智能驾驶专利族数量全球第一。

其中，百度的异军突起对我国占据全球智能驾驶专利高地功不可没，其高级别自动驾驶专利族数量已跃居世界第一。全球专利申请量排名前20位的公司中，仅有两家中国公司，百度排名第一，华为排名第九，其他主要来自美国、日本和韩国。这说明我国的大多数智能驾驶专利申请来自于众多的中小型初创企业和科研机构，同时也意味着我国还有很大成长空间，需要培育更多企业成长为像百度、华为一样的公司。

值得关注的是，欧洲专利局50家最大的专利申请人中首次出现了6家中国公司，包括百度、OPPO、中兴、华为、小米、腾讯等科技公司。据媒体称，这说明来自中国的技术专利组合正在扩大。

比如，在数字通信领域，OPPO此次以688件专利申请量位列第五。同时，通信也是OPPO重点布局的技术领域。根据OPPO提供的资料显示，该公司已经在全球30多个国家和地区获得5G通信标准专利， 共完成4600多族全球专利申请，并在ETSI宣称2000多族5G标准专利。据德国领先研究机构 IPlytics 发布的2021年全球5G标准必要专利宣称数量报告，OPPO全球排名第9。

最后，欧洲专利局主席安东尼奥·坎皮诺斯（Antonio Campinos）表示：“去年对专利的强劲需求表明创新依然强劲。这凸显了欧洲和全球创新者的创造力和复原力。他们提交了更多的专利申请和强劲的增长在数字技术领域提供了令人信服的证据，证明所有部门和行业正在发生数字化转型。”（记者 林迪）

(责编：董童、李源)