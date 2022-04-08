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发力“大家居”模式 定制家居企业开辟新战场

2022年04月08日13:31 | 来源：新华网
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原标题：发力大家居模式 定制家居龙头欧派开辟新战场

4月，由欧派集团和经销商成立欧派大家居合资公司，由共同外聘的董事总经理独立组建团队运营，以探索和推进 “定制装修一体化”的大家居新模式。这意味着探索了8年的欧派“一体化设计，一揽子搞掂”大家居战略到了全面落地实操阶段。

众所周知，大家居的基本特质是“一体化设计，一揽子搞掂”。欧派认为，大家居商业模式不仅迎合消费者轻松省时省力一站式的装修需求，更符合以做大客单值、摊薄单客引流成本且能持续加大引流投入的良性商业逻辑。

截至目前，凭借大家居生态的打造，欧派在生产制造与供应链方面，业务领域从整体厨房延伸至整家定制、木门、卫浴、软装、厨电、金属门窗、装甲门、家具配套、整装大家居等领域，成为多业务板块合力发展的整体家居一体化服务供应商。

大家居商业模式是通过整合家居行业、家具、家电、装修等行业资源，打破传统的体系边界，整合各圈层产品和服务，共同合作相互带单，充分消化流量，降低综合成本。譬如，欧派未来形态的大家居、整装大家居进行了全方位的探索——欧派直营广州分公司，整合体系内外资源给消费者提供一站式服务，即通过与当地装修公司合作，由他们提供硬装，主材等，欧派提供定制化产品，再整合磁砖、吊顶等知名品牌，为消费者提供拆除、租房、搬家、仓储等一站式的“旧房变新房”服务。另开展社区团购、企业内购专项活动，与银行房贷客户、贝壳等中介、物业公司合作及第三方平台，如土巴兔等合作，打造立体式引流与多模式运营。

欧派家居姚良松表示：“在山腰不远处，我们已经依稀能看到一个新的彼岸。企业的本质就是迎合消费者的需求，顺应时代发展，企业才能长足发展。”

(责编：曹淼、李源)

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