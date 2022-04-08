人民网北京4月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，证监会披露2021年法治政府建设情况。证监会表示，2022年将持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革，进一步加强资本市场基础制度建设。

证监会指出，2021年，证监会坚持党对资本市场法治建设的统一领导，严格按照《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》要求，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣“建制度、不干预、零容忍”工作方针，持续加强资本市场法治政府建设，推动资本市场实现“十四五”良好开局。

关于2022年法治政府建设工作安排，证监会表示，将持续深入推进资本市场法治政府建设；持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革，进一步加强资本市场基础制度建设；突出放管结合，认真履行监管职责，引导、鼓励市场产品创新；严格落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，健全证券执法司法体制机制，严厉打击资本市场违法行为。

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