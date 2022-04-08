人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>百千万职业女性风采宣传展示

百千万职业女性风采宣传展示

张玉花：敢想敢干 善作善成

——由近地轨道到环月轨道再到深空探测

2022年04月08日13:49 | 来源：人民网
小字号

张玉花，1968年10月出生，中共党员，中国航天科技集团上海航天技术研究院科技委常委，我国探月工程三期探测器系统副总指挥，天问一号探测器副总指挥。张玉花统筹推进深空探测领域两个国家重大工程的型号研制计划、质量、经费和条件建设，带领团队圆满完成嫦娥五号轨道器、天问一号环绕器总体及其所属各分系统的研制。

张玉花（受访者供图）

针对嫦娥五号轨道器结构承载大、飞行状态多、分离次数多、地面验证难、月球轨道对接与样品转移难等特点，张玉花从无到有组建队伍，勇闯深空探测“无人区”，突破结构轻量化、多舱段多级可靠分离等4项系统级关键技术，通过抓短线、抓瓶颈、抓流程实现“集群式”难点突破，建立“总体、分系统、单机”三级立体责任制，实现世界首次月球轨道无人对接和样品转移，圆满实现我国首次地外天体取样返回任务，不断拓展我国深空探测的形式和疆域，为我国探索和利用空间能力的提升做出突出贡献。

针对天问一号环绕器飞行时间长、面临环境差、控制要求高、空间动作繁等世界级难题，张玉花带领团队攻坚克难，实现天问一号成功制动捕获、成为我国第一颗人造火星卫星，实现中国首次自主火星探测任务“绕、着、巡”目标的第一步。截至2021年2月24日，天问一号火星环绕器在轨飞行215天，距离地球2.12亿公里。

（点击图片进入专题查看更多优秀职业女性风采故事）

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
观察：纳税信用变“真金白银” 激发市场主体发展活力
　　“凭借良好的纳税信用，企业除享受税务部门的4项激励举措，还享受到其他7家单位的8项奖励措施，其中市场监督管理局、经济信息局等四家单位直接发放各类奖补资金96万余元。”在安徽省亳州市，连续三年获评A级纳税人的安徽济人药业有限公司副总经理张文广表示。…
中国—新西兰自贸协定升级 释放高水平开放政策红利
　　人民网北京4月8日电 （记者赵竹青）4月7日，《中华人民共和国政府和新西兰政府关于升级<中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定>的议定书》（以下称《升级议定书》）正式生效，将进一步扩大中新双方在自贸协定项下市场开放，并提升有关规则水平。 《升级议定书》使中新两国自贸关系在《中国—新西兰自由贸易协定》(以下称《中新自贸协定》)和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上实现了进一步提质增效，有助于进一步深化两国各领域务实合作，释放高水平开放政策红利，促进双边贸易投资自由化便利化，不断丰富和充实中新全面战略伙伴关系内涵。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部