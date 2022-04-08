张玉花，1968年10月出生，中共党员，中国航天科技集团上海航天技术研究院科技委常委，我国探月工程三期探测器系统副总指挥，天问一号探测器副总指挥。张玉花统筹推进深空探测领域两个国家重大工程的型号研制计划、质量、经费和条件建设，带领团队圆满完成嫦娥五号轨道器、天问一号环绕器总体及其所属各分系统的研制。

张玉花（受访者供图）

针对嫦娥五号轨道器结构承载大、飞行状态多、分离次数多、地面验证难、月球轨道对接与样品转移难等特点，张玉花从无到有组建队伍，勇闯深空探测“无人区”，突破结构轻量化、多舱段多级可靠分离等4项系统级关键技术，通过抓短线、抓瓶颈、抓流程实现“集群式”难点突破，建立“总体、分系统、单机”三级立体责任制，实现世界首次月球轨道无人对接和样品转移，圆满实现我国首次地外天体取样返回任务，不断拓展我国深空探测的形式和疆域，为我国探索和利用空间能力的提升做出突出贡献。

针对天问一号环绕器飞行时间长、面临环境差、控制要求高、空间动作繁等世界级难题，张玉花带领团队攻坚克难，实现天问一号成功制动捕获、成为我国第一颗人造火星卫星，实现中国首次自主火星探测任务“绕、着、巡”目标的第一步。截至2021年2月24日，天问一号火星环绕器在轨飞行215天，距离地球2.12亿公里。

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(责编：曹淼、李源)