一头干练的短发，脖子上常年挂着听诊器，走路一阵风，说话语速快——这就是首都医科大学附属北京儿童医院党委委员、重症医学科（PICU）名誉主任、内科教研室名誉主任钱素云给人留下的第一印象。

钱素云（受访者供图）

“我语速快，走路也很快吗？还真是没感觉到。”钱素云常说：“儿童重症医学专业风险高、强度大，孩子病情瞬息万变，生死一线可能取决于我们一个小小的举动或决策。惟有努力工作、不懈怠、不放弃，才能不负重托。”正是有这样朴实而坚定的信念，钱素云用她高超的医术和高尚的医德，挽救了无数生命垂危的孩子，帮助他们打赢了一场又一场没有硝烟的战争。

提起小颖，即便已过去多年，PICU的医护人员仍然记忆犹新。这是一个12岁的妙龄少女，一场突如其来的大病夺走了她原本属于花季的鲜活。转到儿童医院时身高165cm的孩子体重只有35kg，奄奄一息，大大的眼睛写满了生的欲望。她身上插满了管子，最严重的时候全身上下有8根管子。所有见到这个孩子的人都会不由自主地摇头叹气。可钱主任不言放弃，守在小颖的床边观察孩子，仔细研究影像学特点和变化，调整呼吸机参数，查询相关资料。整整98天，小颖奇迹般地康复了。1年半后，小颖的母亲给钱主任带来了孩子的照片，一个如花似玉、笑盈盈的姑娘映入大家的眼帘，这就是那个差点儿被死神夺走的小颖，这个充满青春气息的生命是如此的真实和美好！

在普通人眼中，PICU应该是最容易让人感觉压抑的科室。但是在这里，钱素云和她的团队给人带来踏实的感觉。“做医生，你要考虑怎么做才能对病人更好。比如有两种方法可以选择，就要考虑哪种更有效、更节俭。”钱素云一直坚持这个理念，因为她真切地爱着孩子们。

一个名叫小浩的孩子由于感染引起骨髓炎、败血症、脓毒性休克住进了PICU，家庭的贫寒让治疗难以继续。懂事的孩子除了偷偷流泪，一句话也不说。孩子父母是老实的农民，每次和医生交流病情时总是满头大汗地说：“大夫，我们一定努力筹钱。”看着小浩和他的父母，大家的心都快碎了。钱主任看在眼里没有多说，默默地帮助他们联系了救助基金，最终完成了孩子的治疗。1年后，小浩的父母带着已经能下地走路的孩子和家乡的小米、大枣，来到钱主任面前，啥也没说，只是双眼含泪、深深地鞠了三个躬……

北京儿童医院PICU专门收治29天到18岁的重患儿童。这里的每台仪器设备、每项工作流程，对于钱素云来说，都再熟悉不过。这里承载着他们抢救成功的幸福和自豪，也有着目睹生命离去的无奈和痛心。“医学不是完美的，医疗手段和能力是极为有限的，我们不可能在每场与死神的较量中都取得胜利，但我们会尽己所能、全力以赴。”钱素云说。

（点击图片进入专题查看更多优秀职业女性风采故事）

(责编：曹淼、李源)