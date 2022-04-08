她是全国公安系统二级英雄模范、齐鲁“最美警察”；她也是三位孤儿的警察妈妈，犯罪分子眼里的克星；她还是农村社会治安的忠诚守护者，群众矛盾的化解人。今年42岁的杜金环，从警21年的她用青春交织热血的笔，以侠骨和柔情调配的色，描绘出一朵娇艳的玫瑰。

杜金环（左二）为村民讲解毒品的危害。（受访者供图）

柔情似水 她是群众眼里的贴心人

从2001年12月参加公安工作至今，从警21年的杜金环一直战斗在公安基层第一线。她历任郯城县公安局沙墩派出所、庙山派出所、刑警大队技术中队科员，红花派出所副所长、教导员，胜利派出所所长，现任庙山派出所所长、三级警长、庙山镇社会稳定办公室副主任，三级警督警衔。

作为一名派出所所长，面对辖区内的各种问题，她通过结对帮扶、走访联系帮助居民逐一解决。

2007年1月，红花镇小庄村一村民的妻子难产，生下“三胞胎”后去世，一家人生活非常困难。杜金环主动上门“认亲”，坚持为“三胞胎”资助生活费，关爱孩子们的学习和成长。15年来，这份关爱分毫未减。

2016年，胜利镇北新汪村村民捡拾到一名弃婴，杜金环及时为该弃婴办理出生落户手续，后又联系学校为其办理特困生补助，还协调民政部门为祖母二人申请低保。2018年，该村民患上乳腺癌后拒绝治疗，又是在杜金环的帮助下多方筹款才渡过难关。

此外，杜金环还在派出所建起“留守儿童温馨驿站”，开展“希望小书包微公益”活动。从警21年，她先后帮扶过190位孤寡老人和失去亲人的孩子，被21个孩子称为“警花妈妈”。

荣誉加身 她是犯罪分子眼里的克星

21年来，杜金环参与侦破各类治安、刑事案件2700余起，抓获各类违法犯罪嫌疑人1300余名，为国家和群众挽回经济损失1000万余元。先后被授予全国公安系统二级英雄模范、全国五一巾帼奖章、全国最美基层民警提名奖、全省人民满意的公务员、山东青年五四奖章、齐鲁最美警察等荣誉称号，并且3次荣立个人三等功。这些荣誉的背后是她一次次的孤身涉险，一次次与犯罪嫌疑人的周璇，成功破案的见证。

2011年“清网行动”中，她只身涉险，与故意杀人逃犯焦某见面，促其投案自首。同年，她先后成功敦促9名在逃犯罪嫌疑人投案自首，其中包括3名命案在逃犯罪嫌疑人。

2020“云剑”追逃行动中，经过连续98天的奋战，她化妆侦查，走访群众数以千计，于7月16日将潜逃14年的故意伤害致人死亡上网逃犯顾某某抓获。

在辖区周贾庄村路段进行车辆盘查时，发现冰毒，并成功制服弃车逃跑犯罪嫌疑人，还以此为突破口，破获一个流窜于郯城、兰陵两县的贩毒团伙。

抗击疫情 她是农村社会治安的守护者

2020年春节期间，为防控新冠肺炎疫情，她“逆风而行”，连续45天奋战一线，做实做细确诊病例和密切接触者的社会随防工作，严防疫情输入辖区，扩散蔓延。

为让确诊患者父母接受隔离观察，她面对面进行劝导，还带领民警排查随访密切接触者。同时，协助镇党委政府建起64个防护隔离墙、26个疫情检查站，推行“民警巡逻+疫情防控”工作模式，及时发现疏散聚集人群，劝说丧事简办30余场次，免费为辖区困难群众发放口罩500余个、消毒液70余瓶、酒精100余公斤，并发动所里全体党员民警缴纳特殊党费2000元捐献灾区。

调解纠纷 她是群众矛盾的化解人

工作中，杜金环积极探索警调对接、镇村联动、多元化化解矛盾的新机制，最大限度地把矛盾纠纷解决在早、化解在小，切实做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位。

2020年2月，庙山镇立朝村王某因土地承包合同纠纷报警，并与村民发生矛盾冲突，如不及时处理，可能发生民转刑案事件。杜金环会同综合调解中心，7次到土地、司法、村委等部门了解情况，2次到现场实地指导，并召开由双方群众代表、国土、司法、经管及村委等20余人参加的协调会，经过半个月的努力，双方终于达成调解协议。

2019年至今，在警调对接机制下，庙山镇共调处基层矛盾纠纷452起，调处成功率达95%以上，其中25起信访积案已成功化解23起。同时，争得镇党委政府的支持，将矛调补助经费列入财政预算，创新推出老张调解、前林社区张健、薛庄社区老徐和大埠社区工作室4个品牌调解室，切实实现了“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

在杜金环眼里，没有大小案件之分，也没有份内份外之说，只要侵害了群众利益和群众安全，只要危害了社会治安，只要是人民群众需要，她就紧盯着不放，直至破案。

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(责编：董童、李源)