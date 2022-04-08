宫艳红，扎根石油一线24年，立足岗位，刻苦钻研，在逆境中找出路、在效益中促发展，充分发挥一名共产党员的示范引领作用，先后荣获全国劳动模范、全国文明家庭、中油集团公司金牌教练、天津市优秀共产党员、滨海新区技能大师等荣誉称号，用实际行动诠释新时代石油女性的巾帼新风采。

宫艳红（受访者供图）

不忘初心，做油井增产的女医师

“人生的价值不在所在的位置，而在选择的方向。”19岁的宫艳红技校毕业后，选择进入大港油田最僻远、最艰苦的采油三厂，成为一名采油工人。她把全部精力都放在油水井的护理上，最大的乐趣就是在踏线巡井时将辖区内的设备状态、风险点源、生产参数一一记住，一本本密密麻麻的巡井记录，让她成为了油井护理的“行家里手”。

抽油机减速箱漏失是油田生产的一大顽疾，针对复杂的结构、频繁漏失的状况，宫艳红十分着急，三伏天，她骑着电动车往返于井站和机修厂之间，看结构、查原因，车胎都跑废了好几条。40余天的“蹲守”，终于让她看出了门道。

有了思路，她开始测量绘图，寻找方案。经过无数次的归零，无数次的重新开始，终于研究出了自润滑双级油封总成，有效解决减速箱轴承部位漏失，每年节约了维修费用65万元，一举荣获天津市质量攻关二等奖。

牢记使命，做革新创效的领头雁

“没有直线上升的成功，只有不懈努力的追逐。”2011年10月，以宫艳红名字命名的“劳模创新工作室”成立了，她带领团队把脉生产难题，大胆技改革新，完成11项科技立项和质量攻关创新成果，实现了单兵作战向团队攻关的飞跃。

采油三厂由于经历了30多年的开发，地层形变和井筒变动引发抽油机基础、油井井口形成不均匀“剪刀差”下降后，造成井口偏磨漏失、润滑部位渗漏等一系列问题，宫艳红决心带领团队成员啃下这块“硬骨头”。在长达500余天的时间里，她和团队成员在8小时内完成本职工作、汇总项目数据、收集素材，其余时间外难点讨论、攻关设计、研发应用，工作室的灯一直能亮到后半夜，团队的攻关足迹遍布1000余个井场，绘制的图纸足足摞了一米多高，最终以油井光杆强制润滑密封扶正技术、抽油杆打捞防原油泄漏技术为基础，结合抽油泵凡尔漏失油井日产液量计算方法及油水井维护成套装备等四项关键技术，形成了“活舱式盘根盒”等12个创新成果，转化后解决了油井偏磨漏失、套管气增收困难等一系列问题，达到了杜绝环境污染、提高工作效率、降低生产成本的目的，减少原油损失3000余吨，累计创效2200余万元。

几年来，宫艳红与工作室成员共授权国家专利126件，解决一线生产难题1850项，完成技术革新586件，11项成果在获得省部级奖励，工作室凭借显著的创效能力被授予全国示范性劳模和工匠人才创新工作室，宫艳红成为了员工心目中革新创效的“领头雁”。

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(责编：董童、李源)