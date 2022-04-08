1968年，钱美荣出生在安徽省利辛县一个偏僻的农村，童年最深的记忆就是姥姥和母亲做刺绣的身影。小小年纪的她便敏锐地感觉到中国刺绣艺术的无限魅力，这也奠定了日后学习刺绣的源泉和动力。

钱美荣（受访者供图）

在那个没有电灯的年代，钱美荣经常为了赶制一幅作品，在深夜的绣房里与一盏昏暗的煤油灯相伴，手指被绣针刺伤也已是家常便饭，时常忙到通宵才能绣制完成。

从喜爱刺绣到全心投入，钱美荣找到了她的那扇窗。为了更好地掌握刺绣技艺，她除了愈加努力练习，也曾遍访名师。为了将四大名绣的针法、色彩和风格特点与新疆少数民族色彩艳丽、热情奔放、线条粗犷的刺绣风格相融，她多次前往新疆体验少数民族生活，了解当地历史文化，以此来激发创作灵感。

2009年，她创作的《毛主席亲切接见库尔班·吐鲁木》获得了“天工艺苑·百花杯”金奖，成为新疆获得国家级奖项的第一人，真正让新疆刺绣走入了大众视野。多年来，她精心创作的作品先后在国家博物馆、中国工艺美术馆、中国妇女儿童博物馆以及上海珍宝馆等各大展馆参赛展出，多次获得国家级金奖，部分优秀作品被国家级展馆收藏。

2008年，钱美荣被自治区妇联授予首届自治区“十大手工艺品女巧手荣誉”称号；2010年被评为首届“新疆青年创业提名奖”优秀企业家荣誉称号；2010年被评为“新疆工艺美术大师”荣誉称号；2012年被授予第三届乌鲁木齐市创业带头人荣誉称号，同年，被评为中国刺绣艺术大师；2014年被评为新疆汉族刺绣非物质文化遗产传承人；2016年被评为“第一届中国工美行业艺术大师”称号。

2016年3月，她被邀请担任第九届世界残疾人职业技能竞赛国际评委，带领两名选手为中国夺得一枚金牌。2019年申报成为国家级汉族刺绣非遗传承人。先后担任多届新疆妇女巧手大赛裁判评委以及自治区残疾人职业技能竞赛刺绣评委，连任4届中国残疾人职业技能竞赛评委，并在喀什大学和喀什技师学院担任专家教授。

在刺绣艺术道路上潜心研究，钱美荣越来越意识到所得的财富不属于个人，应当回馈社会。“我要用我的刺绣技术，帮助更多曾经和我一样的人”。有了这种想法，2009年她成立了“新疆一品绣文化传播有限公司”，申请了“疆秀”商标，以前的小作坊变成了以刺绣作品设计开发、技术培训、订单制作、展销运营一体化的公司。

2018年，为实现新疆南疆地州少数民族妇女就业脱贫，她与合作伙伴在喀什地区疏勒县洋大曼乡成立了喀什丝路行科技研发有限公司。公司创立以来，在全疆各地州累计培训刺绣技术人员30000多名（其中残疾人400多名），从中培养各民族新疆工艺美术大师14名，有86名学员已在当地建立刺绣合作社，并带动两个刺绣产业园的健康发展。她带领优秀学员开拓了就业致富之路，实现人均月工资2800元左右，最高工资可达5000多元，目前已实现300多名少数民族妇女就业，真正实现了公司加农户，研、学、培、销为一体的现代工厂化管理模式。

钱美荣表示，将坚定不移地利用一针一线，在新疆这块沃土上，借助“一带一路”的春风，借助“文化润疆，富民兴疆”的大好机遇，带领更多的优秀人才创业致富，为社会培训更多刺绣技术人才，创作更多优秀作品来展示新疆、宣传新疆，让新疆汉族刺绣非物质文化遗产在民族团结、促进就业、和谐发展中发挥积极作用。

（点击图片进入专题查看更多优秀职业女性风采故事）

(责编：曹淼、李源)