“当材料管理员是许多女孩子都愿意干的轻省活儿。但我每次看到车间焊工们焊、割活迸发的焊花时，总把焊花与第一次看到的钢花联系到一起。我想：我什么时候能像他们一样拿着焊把焊活儿呢！因此，当一名焊工就成了我的梦想。”说起与焊花的结缘，首钢集团技术研究院电焊高级技师刘宏的脸上洋溢着幸福的笑容。

刘宏（受访者供图）

1990年底，刚参加工作不久的刘宏在首钢培训基地参加了为期五个半月的焊工培训学习。1993年初，她终于拿起了梦寐以求的焊把开始了焊工生涯。从那天起她就暗下决心：学就要学出个名堂，干就要干得出彩，做一名有文化、有知识、有一技之长的好工人。

但真的走上学焊接这条路，才真正感受到这里面的艰辛，更体会到要想干好焊工是多么的不易。为了能够通过焊工的“第一关”练习下蹲，刘宏咬牙减肥20公斤，不仅蹲下不费力，而且一蹲就是大半天。接下来又要过“苦肉关”。刚干焊活时，脸被烤脱了皮，胳膊上、腿上到处是被烫的疤痕，有的成了“死肉”。为此，刘宏夏天从不穿裙子，甚至连短袖衣服都不怎么穿。第三是要过“理论关”。学习电气焊不但要有精湛的操作技术，同时还要有高深的理论知识。于是，刘宏又拿起书本，上培训班，集中学习电气焊理论知识。

年复一年，刘宏凭借自己的耐心，专心与信心为梦想坚持着。几年时间里，她从电焊中级工到电焊高级工，又先后通过了电焊技师和高级技师资格的考评，成为了2005年首钢唯一的女电焊高级技师。

一晃三十多年过去了，刘宏付出的辛勤和汗水终于有了回报。她先后荣获2008年首钢劳动模范；2009年全国五一劳动奖章、首钢第一批技能操作专家；2010年全国劳动模范、北京市有突出贡献的高技能人才；2011年国务院特殊津贴；2012年全国技术能手；2013年全国百姓学习之星；2014年中华技能大奖、国企楷模·北京榜样优秀人物；2017年当选为党的十九大代表；2019年首钢工匠；2020年全国机械冶金建材行业工匠等诸多荣誉。

2013年8月，由北京市人力资源和社会保障局命名的“刘宏首席技师工作室”正式揭牌。2015年８月，由国家人力资源和社会保障部颁发的国家级刘宏大师工作室正式挂牌。2020年中国机械冶金职工技术协会命名刘宏技能大师工作室为示范性创新工作室，北京市人力资源和社会保障局命名北京市刘宏技能大师工作室。

工作室在刘宏的带领下，26项科研成果通过行业、北京市及首钢鉴定，获得首钢科技一等奖2项，二等奖3项，三等奖17项，其中1项分别获得国家科技进步二等奖、冶金科学技术一等奖和北京市科学技术一等奖。

“我将用手中的焊花把中国装点得更美丽！”如今，刘宏已经实现了自己的焊工梦，又开启了新的征程。

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(责编：曹淼、李源)