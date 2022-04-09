原标题：中国上市公司协会：促进上市公司治理水平持续提升

中国上市公司协会(以下简称“协会”)4月8日表示，协会将围绕推动上市公司高质量发展，不断引导上市公司规范发展，完善公司治理水平，更好服务经济社会发展。

中国上市公司协会参与建设提高公司治理水平“1+X”制度体系，历经两年多时间完成《上市公司治理准则》自2002年以来的首次修订，为新时期上市公司治理夯实制度基础。配合证监会开展公司法修订、《上市公司监管条例》制定、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司章程指引》等修订工作。

围绕落实《上市公司治理准则》，开展准则释义及配套自律规则的编写工作，完善上市公司治理的制度体系。先后编写发布了《上市公司独立董事履职指引》《上市公司监事会工作指引》《独立董事参与上市公司内部控制工作指引》，开展《上市公司审计委员会工作指引》编写等工作。

协会多次组织召开上市公司独立董事制度闭门会及调研座谈会等，分析研究我国独立董事制度相关问题，形成相关调研报告，开发建立独立董事人才信息库。依托董秘委、财务总监委等专业委员会，开展专项问题调研。

举办董监高履职、独立董事履职风险防范、董秘履职、投资者关系管理以及ESG主题沙龙等活动。汇编协会重大调研报告，形成《提高上市公司治理专题调研报告(2014-2021合辑)》《营商环境专题调研报告(2013-2020年合辑)》《公司治理国际规则与实践(2019-2020年合辑)》等，供上市公司学习借鉴，共同提高。

协会通过开展倡导公司治理最佳实践活动，树立上市公司治理典范，进行对标对表，推动提高上市公司治理水平。协会高度重视上市公司ESG工作，近年来通过交流、倡导、培训等多种方式积极推动上市公司树立和践行ESG发展理念。

为推动上市公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，做好ESG相关工作，协会开展上市公司ESG优秀实践案例征集活动，最终筛选收录来自25个辖区的133家上市公司的优秀案例汇编成册。协会联合中证指数公司撰写发布《中国上市公司ESG发展白皮书》，对中国上市公司ESG信息披露现状和ESG发展表现进行综合性分析与总结，为中国企业制定ESG发展战略提供重要参考，为社会各界了解中国上市公司ESG发展提供窗口。

据了解，下一步，协会将围绕推动上市公司高质量发展，不断引导上市公司规范发展，完善公司治理水平，更好地服务经济社会发展。

带动更多上市公司高质量举办业绩说明会

业绩说明会作为上市公司与投资者沟通交流的重要载体，也是公司传递价值和投资者发现价值的重要桥梁。近年来，在证监会、国务院国资委的大力推动下，中国上市公司协会认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，引导广大上市公司践行以人民为中心的高质量发展理念，积极、主动召开业绩说明会，展示公司价值，拉近与投资者的距离。

去年以来，业绩说明会召开取得较好的成效。2021年召开数量取得了跨越式的增长。沪深市场召开2020年业绩说明会公司数量总计达到了3756家，召开比例占已披露年报公司总数的近90%。沪深300指数公司、“A+H”上市公司、央企控股上市公司、科创板及科创板公司等重点推动公司基本全部召开。

与此同时，中上协持续加强服务及宣导工作。去年，在各地支持下，中上协组织开展了“如何召开业绩说明会”的线上专题培训，培训人数近2万人次，传递监管要求，邀请分享经验，为公司提供务实的操作指导；2022年，中上协陆续推出“上市公司信息披露系列课程”，从最新的信息披露法律法规和监管要求、ESG、环境信息、业绩说明会等方面帮助上市公司提升信息披露水平，系列培训受到广泛关注，参加培训的上市公司董监高及相关人员已达9000多人次。

中上协表示，下一步，将积极协调市场各举办平台优势，形成合力，为上市公司做好业绩说明会提供基础保障，组织上市公司与机构面对面说明会；将继续开展业绩说明会的全市场调查，因势利导，选拔业绩说明会优秀及最佳案例，通过表彰先进公司的方式来树立标杆，形成示范效应，带动更多上市公司高质量举办业绩说明会，畅通投资者与公司沟通渠道，提升信息披露有效性和规范运作水平。

(总台记者 杨理天)

(责编：李楠桦、初梓瑞)