本报记者 李晓晴

4月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍2022年水利工程建设情况。

今年可完成水利工程投资约8000亿元

我国水资源时空分布极不均衡，夏汛冬枯、北缺南丰，水旱灾害多发频发。一大批重大水利工程建成发挥效益，形成了世界上规模最大、范围最广、受益人口最多的水利基础设施体系。但目前仍然存在流域防洪工程体系不完善、水资源统筹调配能力不足、水生态水环境治理任务重、水利基础设施系统化网络化智能化程度不高等突出问题。

水利部副部长魏山忠表示：“水利工程具有较好的规划和前期工作基础，特别是重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多，在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重要作用，加快推进水利基础设施建设有需求、有条件、有基础。”

近日，国务院常务会议提出，今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。这些工程加上其他水利项目，全年可完成投资约8000亿元。

今年1—3月，全国完成水利投资1077亿元，跟去年同期相比，水利完成投资增加了35%。为完成好今年水利建设任务，魏山忠表示，水利部将会同有关部门和地方，细化工作责任，抓好前期工作，落实建设资金，加快项目建设，加大监管力度。加快实施在建水利工程，对符合经济社会发展需要、前期技术论证基本成熟、省际间没有重大分歧、地方推动项目建设意愿较为强烈的重大水利项目，加快审查审批，推动工程尽早开工建设。推动新阶段水利高质量发展，增强国家水安全保障能力。

中央财政加大水利发展资金支持力度

水利工程建设离不开资金保障，近年来财政在水利方面的投入情况如何？

财政部农业农村司负责人姜大峪介绍，在水利工程资金投入方面，近年来做到稳中有增。“从2019年到2021年，财政部通过一般公共预算累计安排超过4400亿元，其中安排水利发展资金1700亿元，重点支持防汛抗旱水利提升工程、地下水超采区综合治理，以及中型灌区节水改造等。通过相关政府性基金累计安排1536亿元，加大对库区移民帮扶力度，支持三峡后续工作、南水北调一期工程建设等。”

姜大峪介绍，2022年，中央财政将加大支持力度、优化支出结构、提升政策效能。“今年我们通过一般公共预算安排1507亿元，其中水利发展资金达到606亿元；通过政府性基金安排572亿元，为今年扩大水利投资创造了有利条件。同时，地方政府债券也加大对水利项目的支持力度。在支持重点上，坚持目标导向、结果导向，聚焦短板弱项，聚焦重点领域，聚焦重点区域，在加大力度的同时，进一步完善激励约束机制，督促地方落实投入责任。”

充分发挥重大水利工程建设对稳投资、扩内需的作用

重大水利工程是基础设施投资的重要领域，今年在推动重大水利工程开工建设方面有哪些具体的措施和考虑？

国家发展改革委农村经济司司长吴晓介绍，主要有三方面举措。

一是加快项目前期工作进度。按照“确有需要、生态安全、可以持续”的重大水利工程论证原则，加快推进重大水利工程项目前期工作，加强与有关部门和地方沟通协调，按照项目审批权限，加快项目审批的进度。

二是加大投资支持力度。今年将在保证中央预算内水利投资合理支出强度的基础上，持续优化投资结构，进一步对重大水利工程建设给予倾斜，重点保障跨流域跨行政区域、支撑国家重大战略实施、防洪减灾和保障国家粮食安全等方面的重大项目。

三是深化水利投融资改革。将鼓励支持地方依托项目供水、发电等经营性收益建立合理的回报机制，积极引导社会资本依法合规参与工程建设和运营，扩大股权和债权融资规模。

《 人民日报 》（ 2022年04月09日 06 版）

(责编：李楠桦、初梓瑞)