原标题：2023年中国云计算市场规模预计突破3000亿元

2023年我国云计算市场规模预计突破3000亿元——

“四朵云”飘来新机遇

国际分析机构Canalys日前发布的2021年中国云计算市场报告显示，中国的云基础设施市场规模已达274亿美元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的中国云计算市场，稳居主导地位。

近年来，我国数字经济建设取得巨大成就。作为新型基础设施的重要组成部分，云计算市场空间将越来越大，技术创新和产业发展步伐不断加快，服务模式更加多元化。随着云网融合、云边协同逐步推进，云计算的应用广度深度持续拓展，将在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革等方面发挥重要作用。

发展势头迅猛

我国云计算产业近年来年增速超过30%，是全球增速最快的市场之一。尤其是新冠肺炎疫情暴发以来，远程办公、在线教育、网络会议等需求爆发式增长，进一步推动了云计算市场快速发展。艾媒咨询最新发布的报告显示，2021年我国云计算市场规模已超2300亿元，预计2023年将突破3000亿元。

“经过十多年发展，云计算已从概念进入创新活跃、广泛普及、应用繁荣的新阶段。”中国电子信息产业发展研究院信软所副所长贾子君介绍，云计算产业结构持续优化，涵盖咨询、设计、部署、运营、维护的产业链条逐步完整，国内培育了阿里、华为、腾讯、百度等一批具有全球影响力的骨干企业。

云计算技术快速发展。目前，国内云计算骨干企业在大规模并发处理、海量数据存储等关键核心技术和容器、微服务等新兴领域不断取得突破，部分指标已达到国际先进水平。比如，12306铁路购票网站通过混合云部署将查询业务分担到云端，在保证本地数据安全的同时，支撑起春运期间最高每秒40万次的查询需求。

云计算应用场景不断拓展。随着政务云、金融云、能源云、交通云广泛普及，政府和企业上云比例和应用深度大幅度提升。比如，在政务领域，全国超九成省级行政区和七成地市级行政区均已建成或正在建设政务云平台。

“当前，云计算已成为大多数应用软件提供软件服务的方式，云计算服务也在从过去的基础数据中心服务向对外输出解决方案的服务模式转变。此外，我国云计算用户中个人用户付费意愿有所上升，私人云空间对于个人的重要性越来越高。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林说。

企业各具特色

企业上云是未来发展的必然趋势，混合云、多云成为企业数字化转型的重要抓手。众诚智库高级咨询师杨益锐认为，后疫情时代，在线办公、远程协作等服务普及，另外，随着新基建“东数西算”工程的启动，提升了企业用户对云业务的接受度。

据了解，目前“四朵云”侧重领域各有不同。贾子君介绍，阿里云在国内起步最早，起初主要应用于阿里的电商平台，近年来不断推出和升级了多款自研产品和技术，已建立起从底层数据中心到上层产品解决方案的整套云架构。华为云具备软硬件集成交付能力，在政务云和私有云领域始终保持领先地位，并不断扩大互联网企业的客户群。腾讯云基于在社交、游戏、视频和金融等方面的业务积累和经验，主要深耕音视频直播、文娱游戏行业，并在金融云市场位居前列。百度云将AI技术与云基础设施服务相结合，聚焦智能服务突出差异化，基于“云智一体”的技术和产品，在制造、金融、能源等领域积极实践。

“当前，各有侧重的云计算发展模式使得各个细分里面都有龙头算力供应。”盘和林说。在金融领域，腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群首席运营官兼腾讯云总裁邱跃鹏介绍，腾讯云企业级分布式数据库TDSQL已服务近半国内排名前20位的银行。在能源领域，腾讯公司副总裁、腾讯智慧工业和服务业总裁李强介绍，腾讯发挥数字孪生能力和数字连接能力，联合能源行业企业，共同打造多场景碳中和解决方案，助力更多企业全链路提质增效。

在工业领域，百度智能云开物工业互联网已在贵阳、重庆、桐乡、苏州等约10个区域深度拓展和落地。在工业质检方面，百度智能云市场份额占据第一，已与汽车、装备制造、钢铁等超过18个行业的300多家企业建立合作，包括吉利汽车、恒逸化纤、三一重工等行业龙头。

市场竞争激烈

杨益锐认为，当前，云服务供应差异较小，监管越来越规范化，行业加速“内卷”，未来市场竞争将更加激烈。

不满足于已有市场，头部企业都在试图将优势领域不断扩大。据邱跃鹏介绍，过去3年，腾讯研发投入超过1200亿元，持续发力构建包括芯片、服务器、操作系统、数据库在内的完整自研体系。2021年，腾讯会议、企业微信、腾讯文档三大产品正式融合打通。在这些基础上，腾讯云帮助政务、金融、工业、能源、零售等领域众多用户上云，加速实现数字化转型。

一直在政务市场领域保持领先地位的华为云，则在2021年发布了“云云协同”策略，进一步扩大了面向互联网领域用户的竞争优势。迄今为止，华为云已上线220多个云服务、210多个解决方案，聚合全球超过3万家合作伙伴，发展260万开发者，云市场上架应用超过6100个。在中国，华为云服务了600多个政务云，140多个产业云，帮助超过35个城市政务云升级到云原生。Canalys报告指出，2021年，华为云在中国市场份额占比达到18%，每年增长67%。

“云计算的市场格局正发生深刻变化，除了‘四朵云’，电信运营商、金山等云服务商也在加大投入，推动市场竞争日趋激烈。”贾子君说。

比如，基于京东的数智化社会供应链，“更懂产业”的京东云已在零售、物流、城市、金融、能源、交通、汽车等行业进行了深入数字化实践。目前，京东云已为北汽、中联重科、三一重工等1500多家大型企业、超152万家中小微企业提供产业数字化升级服务。

“当前，云计算技术产品和服务供给能力仍然不足，面向特定行业领域的解决方案依然有限，跨云平台应用迁移缺乏有效解决方案，企业差异化、个性化需求得不到有效满足。”贾子君认为，要支持云服务商、软件厂商与行业企业加强供需对接，促进更多信息系统向云平台迁移，普及深化云计算应用，切实提高企业发展水平和综合竞争力。

“要继续增加相关研发投入，用技术的创新革新来解决上云企业的个性化需求。”杨益锐说。 (经济日报记者 黄 鑫)

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