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SpaceX运送首个全平民乘组前往国际空间站

2022年04月09日08:39 | 来源：中国新闻网
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原标题：SpaceX运送首个全平民乘组前往国际空间站

　　中新社旧金山4月8日电 当地时间8日11时17分，美国太空探索技术公司(SpaceX)的“猎鹰9”火箭在佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，将4位平民乘客送往国际空间站。

　　美联社报道称，除美国国家航空航天局(NASA)前宇航员迈克尔·洛佩斯-阿莱格里亚之外，此次搭乘“龙”飞船参加太空旅行的乘客还包括美国人拉里·康纳、加拿大人马克·帕西以及以色列人伊尔坦·施蒂比，这3位富商要为旅行各自支付5500万美元。

　　《纽约时报》报道称，这4人组成的全平民乘组定于9日早上停靠在国际空间站。根据NASA在其官网发布的消息，从9日早上5时30分开始，该机构将通过多种渠道对飞船与空间站对接、舱口打开和欢迎乘组仪式进行直播。

　　NASA称，这些乘客将在空间站完成包括科学研究以及商业活动在内的一系列计划。4月19日，他们将在佛罗里达海岸附近溅落。

　　此前，俄罗斯也曾将平民乘客送入国际空间站，但本次代号为“AX-1”的旅行是首次全平民太空之旅。这次国际空间站之旅由经营“太空旅游”的休斯敦Axiom Space公司组织，也是NASA首次参与太空旅游业务的合作。美联社报道称，Axiom Space计划明年进行第2次前往国际空间站的平民旅行。

　　去年，SpaceX、维珍银河以及蓝色起源等公司在太空旅游领域展开竞争。7月11日，维珍银河公司的“团结”号太空船在美国新墨西哥州完成首次满员太空试飞，公司创始人布兰森随行。9天后，美国蓝色起源公司的“新谢泼德”飞行器在得克萨斯州完成首次载人太空试飞，公司创始人、亚马逊公司前首席执行官杰夫·贝索斯随行。9月15日，SpaceX用“猎鹰9”火箭将“龙”飞船成功送上太空，由4名非专业宇航员组成的“太空旅行团”在绕地轨道上飞行了3天。(完)

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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