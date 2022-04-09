原标题：疫情不上班，贷款怎么还？ 怎样看待还款缓冲期？

新闻1+1丨疫情不上班，贷款怎么还？

受疫情影响无收入，是否可以缓交房贷？当前，这一轮疫情波及全国多地，而且持续时间较长，受疫情影响，尤其是一些封控区居民，甚至可能出现一段时间内“断收”的情况，房贷的压力也随之而来，如何帮助这个群体渡过难关？多家银行回应疫情不能按时还房贷问题都涉及哪些细节？我们又该怎样看待“还款缓冲期”？

白岩松连线上海交通大学上海高级金融学院副院长朱宁，共同关注：疫情不上班，贷款怎么还？

因疫情推迟还房贷是否可行？

受疫情影响无收入，是否可以缓交房贷？近日，来自甘肃省白银市靖远县的张先生，通过媒体“战疫服务平台”上发布求助信息称，因为疫情封控，平日打零工的他出不去，也没有收入，房贷、车贷，无法偿还，希望媒体能帮助联系当地政府和银行，协商推迟还款时间。目前，张先生的愿望实现了吗？“疫情影响推迟还房贷”能否成为共识？

申请延期还房贷的人群多不多？如何看待大家的需求？

媒体报道中提到，截止到今年3月末，建行已经累计为约100万户超提供了延后还款的服务。怎么看待这样的数据和需求？

上海交通大学上海高级金融学院副院长 朱宁：虽然100万户这个数字听起来很庞大，但是我们必须要意识到，全国应该有上亿有房贷余额的各种不同的借款人，100万户只是1%的样本比例。一方面我们做了很多的工作，来支持或者说支撑这些居民家庭，渡过比较艰难的时间，但是我们必须看到还有更多的，一些没有得到相应关注的居民。还可以进一步通过金融机构救助纾困，帮助他们缓解最近一段时间受到疫情持续，受到封控限制影响到自己的收入水平和金融能力的问题。

疫情之下的现阶段，银行业有没有压力？

上海交通大学上海高级金融学院副院长 朱宁：我们必须得意识到，银行业还是面临比较大的压力的。这段时间，整个美联储，也就是美国的中央银行处在一个快速加息的周期，这种加息周期对于我们人民银行的货币刺激或宽松的力度也会形成一定的制约，这样就对整个银行业的资金来源和资金成本形成了制约，不可能像过去那么轻松地获得大量资金支撑。另外，最近在房住不炒大的环境下，很多城市房价出现了一定程度的松动。由于这段时间整个全球资本市场面临一定的冲击，我们会发现银行业在这方面也受到一定压力，包括监管、资产稳定性、流动性等方面的压力，所以说，银行也没有达到想要怎么帮助购房者，就可以怎么帮助的程度。

制定延期还款政策，各家银行也需实事求是，因地制宜

上海交通大学上海高级金融学院副院长 朱宁：我比较看重的是政策是否实事求是，因地制宜。我们希望这些政策能够帮助实体经济，帮助那些有还款困难的居民家庭能够渡过困难阶段。但另外一方面，我们所说的国有银行里面，每个银行之间的情况是不一样的，每个地区之间的经营状况也是不一样的，我们必须意识到整个中国的银行业也在经历一个比较深刻的转型和变化，所以各个不同的银行会有不同的资产质量，不同经营策略，也面临着不同的自身限制和监管要求。金融是一个比较科学化、比较专业化的领域，必须得尊重领域里专业人士对于银行自身状况的评估来进行相应的策略调整。

如何更好地帮助受疫情影响房贷“还款难”的人群？

今年是疫情防控的第3个年头了，各个银行出台的延迟还款期限，最长能延期到半年，假如说有些受疫情影响暂时失去收入来源的人群，再去找工作，具备还款能力可能还得需要一段时间，怎么能更好地帮到他们？

上海交通大学上海高级金融学院副院长 朱宁：我觉得有两个潜在方式。其实在国外也有一些经验，就是这种情况下，可以对整个购房的房贷协议进行重新安排，比如给予更长一段时间的延期，把整个还款的周期向后推迟一段时间，我觉得这是金融机构可以考虑的一种方式。但是还有可能更为重要的一点，除了再就业方面的培训和帮助，还是要鼓励个人或者整个居民家庭，能够有更强的应对突发事件这种能力，增加自己收入的稳定性和韧性。我觉得，这可能是更宏观更加重要的，在我们经济调整经济转型过程中的一个重大的问题。

因疫情推迟还贷，也要对申请人进行征信保护

上海交通大学上海高级金融学院副院长 朱宁：对于还款方来讲，暂时没有收入，不能及时还款肯定有压力，银行可以先不进行催收，通过延缓还贷政策来减少申请人的压力。但我觉得对于购房者来说，可能个人征信记录是一个长期来看更加重要的一个压力因素。大家知道不能及时还款，就可能会上失信人员名单，如果因为这次申请了推迟还款，上了失信人员名单，未来个人的社会生活甚至日常生活，都会受到影响，比如说高消费，比如说乘坐高铁或者飞机。因此我觉得这点特别关键，无论是从人民银行整个征信体系，再到我们相关的政策和政府机关都应该协同在一起，能够保证因为疫情所影响导致的不能够及时还款，申请了延期还款，不会被列入到失信人的这种名单或者这个体系里面去。

推迟还房贷，如何防止弄虚作假的人钻空子？

上海交通大学上海高级金融学院副院长 朱宁：在金融行业内有一个非常难解决的问题，那就是“信息不对称”。银行并不能完全确定任何一个来申请延期还款的个人，究竟说的是真话还是说的是假话。但我觉得可能有几个方面的机制，可以尽可能提升资质的审定准确度或者说公平度。

①我们的金融机构要努力，可以通过自己的支行，对自己客户的了解，对当地经济状况的熟悉程度，能够更加准确地进行甄别。

②通过现在更新的一些手段，比如大数据，比如数据行业分析，对于企业或者商家经营状况进行评价，获得在银行体系之外的一些额外信息，能够帮助我们进行一个更加准确的判断和评估。

③从政府和司法的角度，我们应该加对于伪造或者虚假陈述的者所付出的代价。如果有人在这么重大的事情里面，还进行虚假信息申报的话，事后可能就要承担一个比较严重的经济甚至是法律责任。

因疫情影响车贷和信用卡还款困难 又该怎么办？

上海交通大学上海高级金融学院副院长 朱宁：无论是车贷或者是信用卡还贷，或者有居民家庭通过第三方进行借贷，大体都是在“消费贷”的概念之下，这些往往是居民家庭在没有信用抵押的前提下进行一些借贷活动。在平稳的时期，主要目的都是能够鼓励和刺激我们居民家庭的进一步消费。但是我们看到在过去一段时间，也有不少家庭可能用这种资金来进行短期周转，也是用来帮助还贷的。所以从这个意义上来讲，我觉得消费贷的纾困和允许延期支付的重要性，其实也并不亚于房贷延期或还款的重要性。

我们必须要看到消费对于整个中国宏观经济非常重要，而我们很多的居民家庭由于受到疫情的冲击和影响，已经面临这方面的很大压力。帮助居民家庭能够缓解这些和消费相关的贷款支付，也是非常迫切跟重要的。

当然在这个领域里面可能有一个比较重要也比较敏感的话题，那就是消费贷领域里面信息不对称的情况会更加严重，所以在整个帮扶政策的操作过程中，金融机构也必须更加尽职，更加努力把有需求的申请，和虚假申请有效地区分开来。

(责编：李楠桦、初梓瑞)