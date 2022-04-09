王伟伟

原标题：夫妻档网约工

随着共享经济的发展，人们的就业方式日趋多样。以快递员、外卖送餐员、网约车司机等为代表的新就业形态劳动者大量涌现，他们在社会经济生活中的作用日益凸显。

在这些网约工中，既有父子兵也有夫妻档，他们披星戴月，走街串巷，用双腿“跑”生活，也在用双手创造属于自己的幸福。

“再着急也别超速啊！”

“你也是，出门骑车守点规矩，别乱窜，我们最烦你们这些骑电动车的。”

4月1日下午，北京南四环附近的一间20多平方米的平房内，开网约车的刘正信和当外卖送餐员的妻子宋开清正准备出门。想起当天正式施行的“新交规”，宋开清提醒丈夫，没想到被丈夫一句话给怼了回去。

这一天是宋开清做外卖送餐员的第9天。刘正信担心妻子“不熟悉路线瞎跑”，每次在她出门前总会叮嘱她要遵守交通规则。而在妻子看来，丈夫的担心纯属多余。“我们新手每天都会有网络培训，站长也会提醒我们的。”宋开清说，反而自己挺担心丈夫的，天不亮就出车了，往往大半夜才回来。

由于工作关系，夫妻二人每天都是早出晚归，一天也说不了几句话。

随着移动互联网的兴起，对于常年在外打工的刘正信和宋开清而言，网约工是一份不错的职业，时间自由、多劳多得、投资风险小。而此前，他们只是把挣钱的门路放在传统买卖上。

2010年，夫妻二人从河北邢台老家来到北京打工，在城中村卖过二手电器，在农贸市场卖过家具，租门面房卖过电动车。虽说没赔过钱，但除去房租和吃喝也剩不了多少。后来，刘正信出来做货车司机，妻子做家政工，闲暇时还在二手平台上卖洗衣机，“总之，怎么挣钱怎么来”。

2018年，刘正信听说网约车司机挺赚钱，时间还自由。在和妻子商量一番后，从亲朋好友那儿凑了几万元买了一辆SUV，正式成为一名网约车司机。

为了省钱，刘正信出车时会随身带好一天的吃喝——烧饼、馒头、咸菜、热水……赶上活儿多的时候，一天下来也吃不了几口。为了多接单、得平台奖励，他每天早上6时就出车赶早晨的出行高峰。下午如果跑得比较远来不及回家，就在车里打个盹，醒来就能赶上晚高峰。妻子看在眼里，疼在心里。

“我是三个孩子的妈妈，我要养他们。”今年春节后，小儿子可以上幼儿园了，宋开清做了个决定——把孩子送回老家由爷爷奶奶带，自己专心挣钱养家。她说，大家都有手有脚，只要肯吃苦就能过上自己想要的生活。说起孩子，宋开清不自觉地抹起眼泪，她说：“太小了，真舍不得。”

在宋开清看来，做外卖送餐员离家近，收入也可观。她算了一笔账，等自己熟悉了业务后，一天能赚二百多元，丈夫一天三四百元，除去成本，加上省吃俭用，这样一个月下来能攒一万多元，一年就是十几万元。

说起他们现在的工作，刘正信说：“挺好的，做人要知足，就冲我这三个儿子，别人想羡慕都羡慕不来呢。”和其他父母一样，在刘正信眼中，孩子就是他俩最大的财富，只要能把孩子们养育成人，啥苦都可以吃。

根据国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告(2021)》显示，2020年共享经济参与者人数约为8.3亿人，其中服务提供者约为8400万人。在城市的大街小巷，像刘正信和宋开清这样的网约工随处可见，在为生计奔波的同时，他们也日益成为城市运转中不可或缺的一部分。

(责编：李楠桦、初梓瑞)