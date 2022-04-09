吴涛

原标题：“换手机不如换手机壳”，这届年轻人为啥不换机？

中新财经4月9日电 (记者 吴涛)近日，包括中国信通院在内的多方数据显示，国内手机市场不振，出货量接连下滑，“年轻人为什么不愿意换手机了”还冲上微博热搜，引发讨论。这是因为啥？

多款手机降价，销售还下滑

中国信通院的最新数据显示，2022年2月，国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%，其中，5G手机1137.4万部，同比下降24.5%，占同期手机出货量的76.5%。

实际上，手机市场颓势在1月份就显现出来，2022年1月，国内手机出货量同比、环比“双降”。1月至2月，国内市场手机出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%。

一些研究机构的报告也显示，多个头部手机品牌出货量惨淡。CINNO Research数据显示，2月份，OPPO在国内的手机出货量为400万部，同比下降45.7%；苹果手机销量环比下降了24.8%，同比下降4.0%。

记者注意到，虽然不少手机降价，但国内手机市场销售依然乏力。例如，一直走高端路线的iPhone，今年发售了其史上最便宜的iPhone，起售价仅为3499元。3月份发布的荣耀Magic4相比原来Magic3发布时，也调低了起售价。

即便是二手手机也不景气，转转最新的数据显示，和新机市场5G手机出货量出现下滑类似，一季度，二手市场的5G手机交易量也小幅下滑。不过4G手机的交易量出现比较明显的增长。

消费者为啥不愿换手机了？

不少网友认为，目前手机创新不足，连外观都大同小异，换一个手机和原来感觉差不多，还不如换个手机壳有新鲜感。

有部分网友则是嫌换手机麻烦：“迁移资料太烦了，还有各种APP的登录，密码全部要重新输入。”

还有手机用户称，“现在手机比较抗‘造’，只要不坏，就不换手机。”小米相关负责人对中新财经记者表示，现在手机高端技术在下放，原来属于旗舰机的技术下放到了中低价位的手机上面，手机也比较耐用。

独立电信分析师付亮对中新财经表示，国内手机市场出货量下滑，主要因为疫情带来的收入风险加大，消费趋于保守；另外，近几年，高端手机价格已经走高至一定水平。

CINNO Research也认为，春节后国内多地疫情出现反复，为国内手机厂商复工复产带来较多不利影响，是2月手机整体表现下滑的主要原因之一。

不过，也有观点认为，手机下滑情况或将得到改善。转转数据称，iPhone11、iPhoneX以及iPhone Xs的用户目前均已进入换机周期，这些手机的回收量开始提升，市场或将迎来一波“换机人”。

(责编：李楠桦、初梓瑞)