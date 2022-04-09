原标题：上海公积金中心：受疫情影响公积金贷款不作逾期处理

中新财经4月8日电 上海市公积金管理中心公众号8日发文指出，为配合做好本市疫情防控相关工作，对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员和受疫情影响暂时失去收入来源人员，2022年3月至4月期间不能正常归还住房公积金贷款的，经认定后不作逾期处理，即不计罚息，不作为逾期记录报送征信部门。

另外，根据2022年提取住房公积金归还住房贷款的计划安排，2022年4月提取还贷的提取日期为4月19日。本次提取还贷的对象为：2022年4月13日(包括13日)17点以前受理的采用逐月提取还贷方式(月冲)和一次性提取还贷方式(年冲，4月批次)的借款户，扣款金额截止到借款人4月14日公积金账户的余额。

同时，为减少疫情对借款人的影响，上海市公积金中心将对4月14日至5月13日17点期间申请一次性提取还贷方式的借款人，在5月增加安排一次年冲。市公积金中心将妥善处理受疫情影响的业务，保障缴存职工的合法权益。

(责编：李楠桦、初梓瑞)