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中国首座海上可移动自升式井口平台在北部湾海域投产

翟李强 王伟臣
2022年04月09日08:51 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国首座海上可移动自升式井口平台在北部湾海域投产

　　8日，中国自主设计建造的首座海上可移动自升式井口平台“海洋石油163”在南海北部湾海域涠洲12-8油田东区正式投产，标志着中国海洋边际油田开发能力取得新突破。

　　据了解，边际油田通常指规模小、储层薄、物性差的中小型油田或地层构造复杂及地处边远的油田。这类油田往往因经济效益评价较差或达不到盈利目标，其储量采用常规开发模式难以动用。涠洲12-8油田东区距离广西北海涠洲岛约31公里，是典型的开发成本高、投入产出比低的边际油田，发现20多年来难以开发。

　　“我们紧紧抓住经济性这一关键因素，针对海上边际油田的特点，自主设计建造‘海洋石油163’平台并成功投产，实现了涠洲12-8油田东区的经济有效开发。”中海油湛江分公司勘探开发部经理范彩伟介绍说。

　　据介绍，“海洋石油163”平台是一座集生产生活为一体的四桩腿自升式井口平台，也是中国首座海上可移动自升式井口平台。该平台长约81米、宽44米，甲板面积相当于6个篮球场大小，总重量达7000余吨，设计寿命为25年，作业最大水深45米，关键设备国产化率达100%，具备自主修井的能力和井口支持、原油生产、原油计量、油气水分离、生产水处理、注水、原油管输等作业功能。

　　“海洋石油163”平台长黄鹏介绍，与传统的固定式导管架井口平台不同，“海洋石油163”平台具有可升降、可移动、可重复利用的特点，被业内形象地称为“小蜜蜂”，能够最大限度地提高装备利用率，大幅降低油田开发成本，是开发边际油田的利器。

　　据了解，涠洲12-8油田东区高峰日产原油约1300吨，累计可增产原油超80万吨。该油田的成功开发，突破了海洋边际油田难以开发的壁垒，意味着中国“蜜蜂式”采油模式技术体系走向成熟。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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