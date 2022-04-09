阳云志 王极

原标题：渝厦高铁益长段具备联调联试条件

4月8日凌晨4时，随着长沙西站城际场306号/308号道岔最后一项联锁试验项目的完成，渝厦高铁益长段正式引入长株潭城际铁路线，也意味着益阳南站至长沙西站具备联调联试条件。

“道岔定位、反位曲线良好，试验完毕，可以交付使用。”现场，广铁集团长沙电务段的工作人员正抢抓时机，完成各项工作。工作人员介绍，施工过程中，该段采取“一对一”盯控的方式，重点对室外电缆倒接、应答器移设、轨道电路调试、室内过渡拆改配线等关键环节进行盯控。他们严格落实联锁试验制度，逐项试验，确保了设备联锁关系正确无误。

“今天的主要工作是新插入两组道岔，将渝厦高铁常长段引入长沙西站城际场。”广铁集团长沙电务段副段长范伏安说，第一阶段开通施工分两个步骤，两天前长沙西站已启用新信号楼，各项工作正在稳步推进中。

据悉，此次施工共开通新计算机联锁、列控、CTC系统各一套，室内机柜57架、敷设各类电缆110公里，新增38个电缆对接盒，开通启用室外19组道岔(其中插铺新道岔4组)、38个轨道区段、29架信号机、75台应答器涉及报文修改或移设。

今年2月以来，在广铁集团统一组织下，长沙电务段一手抓疫情防控，一手抓施工组织，克服重重困难，连续数个晚上通宵达旦，先后完成传输数据网割接、联锁仿真试验、LKJ数据换装、室内外设备导通和插入实验等多项工作，全力确保施工进度和工程质量。

渝厦高铁常长段是湖南省“十大基础设施项目”之一，是国家“八纵八横”高铁主通道中渝厦通道的重要组成部分，西起常德站东至长沙西站，全长156.82公里。渝厦高铁常长段建成后，长沙高铁西站将成为汇集高铁、城铁、地铁、城市公交、长途客车、出租车、网约车、社会车辆“八位一体”的区域性重要综合交通枢纽，对于长株潭与益阳、常德产业带的融合，同城化效应的显现，优化湖南西北部通道的交通运输结构都有十分重要的意义。(完)

(责编：李楠桦、初梓瑞)