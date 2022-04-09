人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

渝厦高铁益长段具备联调联试条件

阳云志 王极
2022年04月09日08:54 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：渝厦高铁益长段具备联调联试条件

4月8日凌晨4时，随着长沙西站城际场306号/308号道岔最后一项联锁试验项目的完成，渝厦高铁益长段正式引入长株潭城际铁路线，也意味着益阳南站至长沙西站具备联调联试条件。

“道岔定位、反位曲线良好，试验完毕，可以交付使用。”现场，广铁集团长沙电务段的工作人员正抢抓时机，完成各项工作。工作人员介绍，施工过程中，该段采取“一对一”盯控的方式，重点对室外电缆倒接、应答器移设、轨道电路调试、室内过渡拆改配线等关键环节进行盯控。他们严格落实联锁试验制度，逐项试验，确保了设备联锁关系正确无误。

“今天的主要工作是新插入两组道岔，将渝厦高铁常长段引入长沙西站城际场。”广铁集团长沙电务段副段长范伏安说，第一阶段开通施工分两个步骤，两天前长沙西站已启用新信号楼，各项工作正在稳步推进中。

据悉，此次施工共开通新计算机联锁、列控、CTC系统各一套，室内机柜57架、敷设各类电缆110公里，新增38个电缆对接盒，开通启用室外19组道岔(其中插铺新道岔4组)、38个轨道区段、29架信号机、75台应答器涉及报文修改或移设。

今年2月以来，在广铁集团统一组织下，长沙电务段一手抓疫情防控，一手抓施工组织，克服重重困难，连续数个晚上通宵达旦，先后完成传输数据网割接、联锁仿真试验、LKJ数据换装、室内外设备导通和插入实验等多项工作，全力确保施工进度和工程质量。

渝厦高铁常长段是湖南省“十大基础设施项目”之一，是国家“八纵八横”高铁主通道中渝厦通道的重要组成部分，西起常德站东至长沙西站，全长156.82公里。渝厦高铁常长段建成后，长沙高铁西站将成为汇集高铁、城铁、地铁、城市公交、长途客车、出租车、网约车、社会车辆“八位一体”的区域性重要综合交通枢纽，对于长株潭与益阳、常德产业带的融合，同城化效应的显现，优化湖南西北部通道的交通运输结构都有十分重要的意义。(完)

(责编：李楠桦、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革
　　人民网北京4月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，证监会披露2021年法治政府建设情况。证监会表示，2022年将持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革，进一步加强资本市场基础制度建设。…
银保监会：普惠型小微企业贷款连续四年实现高速增长
　　人民网北京4月8日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日印发了《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》（以下简称《通知》）。数据显示，普惠型小微企业贷款连续四年实现高速增长，截至2022年2月末，贷款余额19.67万亿元，同比增长22.16%，较各项贷款增速高11.15个百分点，有贷款余额的户数达到3450.58万户。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部