原标题：深圳加快培育壮大市场主体 提升经济内生动力

深圳进一步深化“放管服”改革，培育和激发各类市场主体活力和社会创造力，为市场主体的发展营造更好的服务环境，增强经济增长内生动力，实现市场主体总量快速增长。

《深圳市人民政府关于加快培育壮大市场主体的实施意见》(简称：《意见》)近日发布，深圳8日召开发布会透露，该《意见》旨在建设具有全球影响力的科技和产业创新高地，构建市场主体梯度培育格局，推动市场主体转型发展、创新发展、跨越发展，提升产业链供应链现代化水平，为推动经济高质量发展、构建新发展格局提供有力支撑。

《意见》分9章共30条，包括推进“个转企”“小升规”“规做精”“优上市”、培育壮大国家级高新技术企业、培育“独角兽”企业、营造更好服务市场主体的发展环境等。

通过《意见》的实施，深圳希望实现市场主体总量快速增长，年均新设立市场主体超50万家，到2025年，全市市场主体总量突破460万家，各类企业总量超过320万家，企业与个体工商户占比达到7：3。市场主体质量明显提升，规模以上工业企业总量超过1.5万家，国家专精特新“小巨人”企业超过600家，国家制造业单项冠军达到80家以上，境内外上市公司突破600家，世界500强企业增至10家至12家，国家级高新技术企业达到2.2万家，独角兽企业新增20家左右。(完)

(责编：李楠桦、初梓瑞)