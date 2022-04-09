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一套房套住两代人？“接力贷”深夜叫停

左宇坤
2022年04月09日08:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：一套房套住两代人？“接力贷”死灰复燃又深夜叫停

　　中新财经4月9日电 (左宇坤)房贷真要“贷贷相传”？

　　这两天，广州传出有银行再次启动“接力贷”的消息，但很快在一天内“夭折”。“接力贷”到底是什么？买房人能不能用？

　　资料图：无人机航拍的广州鹤洞大桥。 中新社记者 陈骥旻 摄

　　“父母主贷、子女同还”，广州“接力贷”一日游

　　4月7日，有媒体报道称，早已被禁止的“接力贷”又在广州某些银行悄然启动。

　　“接力贷”，指用父母购房资格买房，父母作为主贷款人和子女一起承担还贷责任。据报道，“接力贷”的主贷款人年龄需要在18到65岁之间，按子女年龄最长贷30年，父母+子女流水满足月供两倍以上，首套利率最低5.4%，二套5.6%。

　　事实上，“接力贷”早已不是新事物。最早在2006年，“接力贷”就曾现身多家大型商业银行；上一次引发广泛讨论是在2019年，杭州某银行推出一款可贷到80周岁的“接力贷”产品。

　　虽然从设计初衷来讲，“接力贷”可以让原来的还款周期延长，意味着每月更低的还款额度，借贷人的还款压力也会减少。但事实上，这会影响房地产宏观调控政策的执行。

　　有中介说，如果你在广州已经购买了一套房，按照现有政策你是没有资格再购买了。但如果你父母没有在广州买过房，可以父母的名额来购买并申请接力贷，享受到首套房的政策。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，相关子女借父母的资格来回避限购政策、通过“接力贷”来回避限贷政策，这便成为一种“助力”炒房的金融政策，确实需要“叫停”。

　　除此之外，有银行工作人员称，通过“接力贷”，二套变首套，首付为3成，但是广州的政策规定二套房首付为5成，这直接涉嫌违规。

　　因此，绕开限购、限贷政策漏洞的“接力贷”长期处于灰色地带，也在广州等地被明令禁止。本次重出江湖更是不到24小时，当日深夜就被紧急叫停。

　　“子女主贷、父母担保”或同样涉嫌违规

　　“祖传贷款”“一贷永流传”“一贷传三代，人走贷还在”……一直以来，买房人对于此类贷款的吐槽便没停过，更是常被调侃为“愚公听了都说内行”。

　　“之所以需要接力，主要是因为购房人首付能力和贷款月供能力不足，在接力贷中，当父母的资金需要支付医疗等其他费用时，可能会造成对子女的支持力度下降，进而造成还款意愿和还款能力的下降，严格来意义上讲是一种需求的过度”。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示。

　　近日，有媒体报道，广州已经有银行将首套房的贷款利率降至LPR基准，即首套房利率可以降至4.6%，二套房贷利率最低为LPR+60bp，即5.2%。

　　“当前金融环境总体宽松，银行可贷资金总体充足，如何让此类资金充分合理地流入购房市场，防范被投资投机的炒房者所套取，这是需要研究的内容。”严跃进说。

　　有房地产中介人士向中新财经表示，现实情况中存在子女父母同时还款的情况，但多是用子女的购房名额作为主借款人，父母只是作为担保人，子女和父母的收入证明达到月供2倍即可。

　　“主要是因为当下年轻人买房贷款，有不少人有购房资格但收入流水不够，便需要父母担保共同还贷，在银行看来还是单独还款。”该中介人士表示。

　　“这种情况不涉及还款周期延长的问题，不算‘接力贷’，但同样也是涉嫌违规的。”北京金诉律师事务所主任律师王玉臣对中新财经表示，因为贷款的时候对于贷款人的收入需要进行审查，如果收入不够本身就属于不符合贷款条件，用父母担保的方式涉嫌规避常规的贷款要求和政策。

　　“对银行来说，本身政策不明朗的甚至违规的业务确实要叫停，可以多思考研究业务创新，比如近期关于房贷月供推迟的讨论；对购房者来说，有些城市可能对于限购和二套房的政策都在放松，客观上也可以更好享受首套房购房资格。”严跃进建议。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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