原标题：吉林省如何保证防疫与春耕两不误？

长春市九台区龙嘉街道红光村农民进行备春耕工作

自3月出现本土新冠肺炎疫情以来，吉林省累计阳性感染者已超6万例，疫情仍处于发展状态。作为我国重要的商品粮基地和产粮大省，吉林省如何保证防疫、春耕两不误？新华社记者针对滞留农民如何返乡、春耕农资如何保障、返乡农民如何防疫三大热点问题，进行了采访。

滞留农民如何返乡？

吉林省位于我国黑土地核心区，是全国重要商品粮基地。2021年，吉林省粮食年产量超过800亿斤，创历史新高。此次疫情较为严重的长春市、吉林市，都是重要的粮食生产大市。

记者从4月8日召开的吉林省疫情防控工作新闻发布会上了解到，吉林省正全力抓好备春耕生产，多地出台农民返乡春耕的具体办法。此前，吉林省疫情防控领导小组已印发了《关于滞留长吉两市农民返乡春耕工作方案》，对返乡条件、申请程序、人员转运和返乡后的管控做了详细规定。长春市、吉林市正加快为滞留两市的农民发放通行证，尽快让符合条件的农民返乡备春耕。

长春市农业农村局负责人李林峰介绍，目前长春市区申请返乡的农民有16197人，其中自行返乡7858人，集中接送8339人。长春市将于4月9日开始，有序启动返乡农民转运工作，努力做到应返尽返、应放尽放、应管尽管。

在吉林市桦甸市，需要返乡备耕并已核发通行证的农民约7000人。为了保证人员安全出行，当地交通部门紧急调运客车14台，抽调党员干部20余人保障做好车辆消杀、防控物资配备等工作。桦甸市金沙镇金星村村民叶永华带着“返乡农民通行证”，乘坐政府安排的客车“点对点”顺利返村。到村后，他一刻没停，抓紧备耕生产。

春耕农资如何保障？

备春耕时，农资供应尤为重要。吉林省疫情防控指挥部专门设立备春耕专项工作组，将种子、化肥等农资纳入绿色通道。针对部分企业、个别农资运输车辆在防控卡点受阻的问题，吉林省农业农村厅安排专人“点对点”协调，已为近500家重点农资企业开具“保供企业”证明，优先保障其产品通行，确保不误农时。截至目前，全省已搭建水稻育秧棚近12万亩，超过计划80%，玉米、大豆等种子到户到位率超九成。

在水稻重要产区吉林市，农资经营门店采取“网上订购、点对点运输”的形式开展配送业务，其间严格落实消杀、司乘人员封闭管理、无接触交接货等措施。在“中国玉米之乡”公主岭市，当地整理了一批信誉好、质量优的农资生产销售企业，把联系方式发到田间地头。“我们每天在高速口对接农资车辆，全力保障运输无阻。”公主岭市农业综合行政执法大队队长王天民说。

为了确保农资准时入户，吉林省印发关于统筹抓好疫情防控和备春耕生产的紧急通知。通知强调，4月中旬要掀起水稻播种高潮，4月20日前，玉米生产物资要全部到户，4月下旬至5月上旬集中推进玉米播种；5月中旬突出抓好大豆播种；5月10日至5月末，全面完成水稻插秧。

返乡农民如何防疫？

4月7日16时起，长春市22个地区调整为低风险地区，其中包括双阳区、公主岭市、农安县、德惠市等产粮重点地区。

近日，吉林省蛟河市拉法街道拉法村接回了返乡农民。拉法村党支部书记王忠才说，按照防控要求，返乡农民返回后，要及时告知返乡农民注意事项。

根据规定，返乡农民返回后，当地要立即组织开展一次核酸检测，每人配发3个抗原试剂盒，村委会监督其在第2、4、7天分别进行抗原检测，出现阳性结果立即报告。

同时，返乡农民要进行一周健康监测，严格落实闭环管理要求，在固定范围“点对点”从事农业生产相关活动，不串门、不串村，不参加各类聚集性活动。此外，从封控区、管控区返乡的农民，须居家隔离7日，确保足不出户。

这几天，吉林省农安县合隆镇陈家店村正在进行备耕作业。村里的农机手集中住宿舍、吃食堂，保证人员不流动，做到封闭式作业。未来一个月，他们将保障全村土地耕种。在吉林省榆树市一些乡村，农民错时进地、错时收工，每个人负责一块地，单独作业、单独吃饭。

“避免聚集，有序下田，不误农时开展春耕生产。”吉林省乡村振兴局副局长何靖东说。文并图/新华社

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