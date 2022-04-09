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中央网信办等开展专项行动整治算法滥用乱象

2022年04月09日09:04 | 来源：新华网
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原标题：中央网信办等开展专项行动整治算法滥用乱象

新华社北京4月8日电（记者王思北）记者8日从中央网信办获悉，中央网信办牵头开展“清朗·2022年算法综合治理”专项行动，即日起至2022年12月初，将深入排查整改互联网企业平台算法安全问题，重点检查具有较强舆论属性或社会动员能力的大型网站、平台及产品，督促企业利用算法加大正能量传播、处置违法和不良信息、整治算法滥用乱象。

据悉，此次专项行动主要包括组织自查自纠、开展现场检查、督促算法备案、压实主体责任、限期问题整改五方面工作。

中央网信办将牵头会同有关部门和各地网信部门组成联合检查组，对部分互联网企业开展现场检查，重点检查企业算法合规情况和算法安全能力。同时，还将督促企业配备与业务规模相适应的算法安全治理机构和专门人员，建立完善算法安全相关规章制度，积极利用算法服务正能量传播、处置违法和不良信息等工作，监测算法滥用乱象，防范算法安全风险。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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