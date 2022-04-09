李延霞

原标题：银保监会：努力提升小微企业贷款首贷户比重

银保监会8日对外发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》，要求努力提升小微企业贷款户中首贷户的比重，大型银行、股份制银行实现全年新增小微企业法人首贷户数量高于上年。

通知要求，2022年银行业继续实现普惠型小微企业贷款增速、户数“两增”，力争普惠型小微企业贷款余额中信用贷款占比持续提高。在确保信贷投放增量扩面的前提下，力争全年银行业总体新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。

通知细化了对重点领域和薄弱环节小微企业的金融服务要求。加大对先进制造业、战略性新兴产业小微企业的中长期信贷投放，积极支持传统产业小微企业在设备更新、技术改造、绿色转型发展方面的中长期资金需求。完善科技信贷和科技保险服务，在风险可控前提下鼓励银行与外部投资机构探索“贷款+外部直投”等服务小微科创企业的新模式。

通知明确，对临时经营困难但确有还款意愿和吸纳就业能力的小微企业，统筹考虑贷款展期、重组等手段，按照市场化原则自主协商还本付息方式。通知要求着力改善金融资源投放的区域均衡性，特别是大型银行、股份制银行，要向欠发达地区的小微企业倾斜信贷支持。

数据显示，截至2022年2月末，普惠型小微企业贷款余额19.67万亿元，同比增长22.16%，较各项贷款增速高11.15个百分点；有贷款余额的户数达到3450.58万户。（记者李延霞）

(责编：李楠桦、初梓瑞)