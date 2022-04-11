制图：杨曦

人民网北京4月11日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年3月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.5%，环比持平。1—3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.1%。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，3月份，受国内多点散发疫情和国际大宗商品价格上涨等因素影响，CPI环比持平，同比涨幅有所扩大。

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从环比看，CPI由上月上涨0.6%转为持平。其中，食品价格由上月上涨1.4%转为下降1.2%，影响CPI下降约0.22个百分点。食品中，受节后消费需求回落及供给充足等因素影响，猪肉价格下降9.3%，鸡肉、鸭肉、牛肉、羊肉、水产品和鲜果价格降幅在1.0%—2.3%之间；受国际小麦、玉米和大豆等价格上涨及国内疫情影响，面粉、食用植物油、鲜菜和鸡蛋价格分别上涨1.7%、0.6%、0.4%和0.3%。非食品价格上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI上涨约0.25个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，主要是能源价格上涨带动。工业消费品中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨7.2%、7.8%和6.9%，影响CPI上涨约0.29个百分点；扣除能源的工业消费品价格上涨0.3%。服务价格由上月持平转为下降0.2%。其中，节后需求回落叠加疫情影响，飞机票、电影及演出票、交通工具租赁费和旅游价格分别下降10.0%、7.6%、3.5%和2.6%。

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从同比看，CPI上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中，食品价格下降1.5%，降幅比上月收窄2.4个百分点，影响CPI下降约0.28个百分点。食品中，猪肉价格下降41.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点；鲜菜价格由上月下降0.1%转为上涨17.2%；食用植物油、鲜果和水产品价格分别上涨6.1%、4.3%和4.2%，涨幅均有回落；面粉价格上涨4.6%，涨幅扩大1.9个百分点。非食品价格上涨2.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.77个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨3.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。其中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨24.6%、26.9%和27.1%，涨幅均有扩大；扣除能源的工业消费品价格上涨0.7%。服务价格上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，飞机票价格由上月上涨18.0%转为下降0.2%；景点门票和在外住宿价格分别上涨0.7%和0.6%，涨幅均有回落。

据测算，在3月份1.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.4个百分点，新涨价影响约为1.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI继续保持稳定，3月份同比上涨1.1%，涨幅与2月份相同。

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