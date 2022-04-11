人民网北京4月11日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年3月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨8.3%，环比上涨1.1%；工业生产者购进价格同比上涨10.7%，环比上涨1.3%。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.7%，工业生产者购进价格上涨11.3%。

图片来源：国家统计局官网

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国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，3月份，受国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI环比上涨，同比涨幅继续回落。

从环比看，PPI上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中，生产资料价格上涨1.4%，涨幅扩大0.7个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅扩大0.1个百分点。地缘政治等因素推动国际大宗商品价格持续上行，带动国内石油、有色金属等相关行业价格继续上涨。其中石油和天然气开采业价格上涨14.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨7.9%，化学纤维制造业价格上涨2.0%，化学原料和化学制品制造业价格上涨1.8%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.7%。上述行业合计影响PPI上涨约0.77个百分点，占总涨幅的七成。煤炭、钢材价格有所上涨。煤炭开采和洗选业价格上涨2.5%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.4%。另外，燃气生产和供应业价格上涨3.7%，农副食品加工业价格上涨1.2%；纺织服装服饰业价格下降0.3%。

从同比看，PPI上涨8.3%，涨幅比上月回落0.5个百分点，主要是去年同期基数较高。其中，生产资料价格上涨10.7%，涨幅回落0.7个百分点；生活资料价格上涨0.9%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，比上月增加1个。主要行业中，价格涨幅回落的有：有色金属冶炼和压延加工业上涨18.3%，回落2.1个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨15.7%，回落4.0个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业上涨9.4%，回落3.5个百分点；化学纤维制造业上涨4.5%，回落6.9个百分点。价格涨幅扩大的有：煤炭开采和洗选业上涨53.9%，扩大8.5个百分点；石油和天然气开采业上涨47.4%，扩大5.5个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨32.8%，扩大2.6个百分点；电力热力生产和供应业上涨8.7%，扩大0.2个百分点。

据测算，在3月份8.3%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为6.8个百分点，新涨价影响约为1.5个百分点。

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