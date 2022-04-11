人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家统计局：3月份PPI同比上涨8.3% 一季度同比上涨8.7%

2022年04月11日09:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月11日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年3月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨8.3%，环比上涨1.1%；工业生产者购进价格同比上涨10.7%，环比上涨1.3%。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.7%，工业生产者购进价格上涨11.3%。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，3月份，受国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI环比上涨，同比涨幅继续回落。

从环比看，PPI上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中，生产资料价格上涨1.4%，涨幅扩大0.7个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅扩大0.1个百分点。地缘政治等因素推动国际大宗商品价格持续上行，带动国内石油、有色金属等相关行业价格继续上涨。其中石油和天然气开采业价格上涨14.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨7.9%，化学纤维制造业价格上涨2.0%，化学原料和化学制品制造业价格上涨1.8%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.7%。上述行业合计影响PPI上涨约0.77个百分点，占总涨幅的七成。煤炭、钢材价格有所上涨。煤炭开采和洗选业价格上涨2.5%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.4%。另外，燃气生产和供应业价格上涨3.7%，农副食品加工业价格上涨1.2%；纺织服装服饰业价格下降0.3%。

从同比看，PPI上涨8.3%，涨幅比上月回落0.5个百分点，主要是去年同期基数较高。其中，生产资料价格上涨10.7%，涨幅回落0.7个百分点；生活资料价格上涨0.9%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，比上月增加1个。主要行业中，价格涨幅回落的有：有色金属冶炼和压延加工业上涨18.3%，回落2.1个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨15.7%，回落4.0个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业上涨9.4%，回落3.5个百分点；化学纤维制造业上涨4.5%，回落6.9个百分点。价格涨幅扩大的有：煤炭开采和洗选业上涨53.9%，扩大8.5个百分点；石油和天然气开采业上涨47.4%，扩大5.5个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨32.8%，扩大2.6个百分点；电力热力生产和供应业上涨8.7%，扩大0.2个百分点。

据测算，在3月份8.3%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为6.8个百分点，新涨价影响约为1.5个百分点。

图片来源：国家统计局官网

 

(责编：杨曦、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：3月份PPI同比上涨8.3% 一季度同比上涨8.7%
　　人民网北京4月11日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年3月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨8.3%，环比上涨1.1%；工业生产者购进价格同比上涨10.7%，环比上涨1.3%。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.7%，工业生产者购进价格上涨11.3%。…
国家统计局：3月份CPI同比上涨1.5% 一季度同比上涨1.1%
　　制图：杨曦 人民网北京4月11日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年3月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.5%，环比持平。1—3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部