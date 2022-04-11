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暗查暗访、蹲点调查……第二轮第六批中央生态环境保护督察全面进入下沉工作阶段

2022年04月11日10:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （王仁宏）据生态环境部消息，第二轮第六批5个中央生态环境保护督察组于2022年3月23日至25日陆续进驻河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆五个省（区）和新疆生产建设兵团开展督察。截至目前，各督察组全面进入下沉工作阶段。

据悉，在下沉工作阶段，各督察组根据前一阶段督察掌握的情况和聚焦的问题线索，深入基层、深入一线、深入现场，采取暗查暗访和蹲点调查等方式开展工作，督察地市级党委政府生态环境保护工作推进落实情况。各督察组查实了一批突出生态环境问题，核实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题，目前已公开曝光5个典型案例。

各督察组统筹做好经济平稳运行、民生保障、常态化疫情防控和生态环境保护，坚持以人民为中心，持续推动解决群众反映突出的生态环境问题，及时转办督办，加强抽查核实，开展实地回访并面对面听取人民群众意见。督促被督察对象精准科学依法推进边督边改，以解决具体生态环境问题来回应社会关切，以整改实际成效来取信于民，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

有关省（区）和兵团高度重视督察整改工作，积极推进边督边改。主要领导同志通过提出明确要求、现场调研督办、召开专题会议推进等方式，大力推动督察整改工作。经过督察双方共同努力，一批群众身边的生态环境问题得到解决；一批整改不到位甚至污染反弹的问题得到查处；一批生态环境违法行为得到及时纠正。

第二轮第六批中央生态环境保护督察边督边改情况汇总表。（来源：生态环境部）

数据显示，截至4月10日晚22:00，各督察组共收到群众来电、来信举报7608件，受理有效举报6373件，经梳理合并重复举报，累计向被督察对象转办5394件；被督察对象已办结或阶段办结2083件，其中立案处罚442家；立案侦查25件；约谈党政领导干部98人，问责党政领导干部54人。

(责编：王仁宏、高雷)

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