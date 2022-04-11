原标题：中国人寿助力大湾区建设再提速 存量投资规模超3600亿元

据中国人寿消息，截至2021年底，中国人寿支持大湾区建设存量投资总规模超3600亿元；2021年，财险公司累计为大湾区提供各类风险保障超25万亿元。

积极推动“险资入粤”

在中国人寿发布的《关于服务国家区域发展战略的指导意见》中，明确提出要通过服务大湾区基础设施建设互联互通、全球创新高地建设、大湾区跨境合作等，助推国家重大任务部署在大湾区落地并初见成效。

中国人寿积极推动“险资入粤”，聚焦大湾区重点领域、重大战略和经济社会发展薄弱环节，不断深化供给侧结构性改革，持续加大对“两新一重”、战略性新兴产业、科技创新、绿色转型等领域的资金支持。

中国人寿设立粤港澳大湾区投资中心，投资支持了一大批区域重大项目。例如，向广州基金、广州开发区基金出资170亿元，国寿越秀信托计划67亿元，投资项目包括交通枢纽、轨道交通及产业园区等；投资广连高速项目41亿元，作为大湾区重要的北上通道，该项目撬动总投资近400亿元，有效促进大湾区及粤湘跨省互联；设立广州科创产业基金，总规模约50亿元，以“数字经济”为投资主线，聚焦新能源、TMT、先进制造等科技创新行业进行股权投资；通过投资中广核基础设施债权项目，为中广核集团旗下阳江南鹏岛海上风电项目、中广核如东海上风电场项目、平潭大练海上风电场三个海上风电项目提供50亿元的资金支持。

此外，中国人寿还围绕基础设施建设要求，累计为大湾区大型工程项目建设提供风险保障超3000亿元，为大湾区核电、水电、光伏及风电等新能源企业累计提供风险保障超1700亿元，并为100余家企业提供环境污染责任险保障。

聚焦民生保障

中国人寿寿险公司积极承办大湾区城乡居民大病保险，共承保广州、佛山、江门、珠海、东莞、肇庆6个地市大病保险项目，承保人数达1760万人；积极参与大湾区长期护理保险项目试点及健康保障委托管理项目，其中广州长期护理保险委托经办服务项目为383万参保人提供鉴定评估和待遇经办服务，在广州、佛山、珠海、东莞、江门、中山、肇庆7个地市累计承办25个健康保障委托管理项目，承保广州“穗岁康”、珠海“大爱无疆”等多项补充医疗保险项目。

中国人寿财险公司2021年通过建工类保证保险，累计缓释企业保证金近50亿元，为大湾区超过45万农民工提供风险保障，垫付农民工工资近1800万元；为大湾区超125万户次农户提供近430亿元风险保障，有力支持大湾区社会民生稳定。同时，财险公司还积极助力复产复工，运用保险机制缓解企业资金压力，累计为富士康、比亚迪、华强集团等多家企业提供复工复产保险保障近20亿元。2021年，财险公司累计为大湾区提供各类风险保障超25万亿元。

此外，中国人寿在深圳积极探索社区养老模式，已有4个普惠型社区养老项目开业运营。

创新特色保障产品

中国人寿积极响应国家政策和市场需求，加快构建大湾区特色产品体系，创新探索建设跨境保险服务平台，致力为大湾区粤港澳三地居民打造湾区金融保险生态圈。

中国人寿积极推出大湾区特色保障产品，切实提升在大湾区的产品创新力、竞争力，更好满足大湾区民众保障需求。集团旗下寿险公司先后推出“国寿粤港澳大湾区深圳专属长期重大疾病保险”等四款专属产品，进一步体现区域特征和保障特色，累计为超5500人提供风险保障约18亿元。财险公司积极发展航运保险业务，推广新工具“随车保”，累计为大湾区进出口货物运输与贸易提供风险保障超205亿元。(记者 郭伟莹)

(责编：曹淼、李源)