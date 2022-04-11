人民网4月11日电 （记者申佳平）“废旧纺织品循环利用是有效补充我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境压力的重要措施。”《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》（以下简称《实施意见》）近日由国家发展改革委、商务部、工业和信息化部共同印发，国家发展改革委相关负责人回答记者提问时介绍，《实施意见》聚焦废旧纺织品生产、回收、综合利用3个环节，其中提出“探索一袋式上门回收、毕业季进校园等新型回收模式”等具体措施。

“我国是全球第一纺织大国，纺织纤维加工总量占全球的50%以上。随着人均纤维消费量不断增加，我国每年产生大量废旧纺织品。”该负责人表示，目前废旧纺织品循环利用行业仍存在回收体系不够健全、关键技术较为薄弱、行业标准有待完善、综合利用效率不高等问题。《实施意见》提出4项工作原则。一是政府引导、市场运作。完善政策措施，加大扶持力度，激发各类市场主体活力。二是系统推进、重点突破。建立健全循环利用体系，全链条发力，以废旧制式服装为突破重点，推动行业发展壮大。三是创新引领、规模利用。推进关键技术研发应用，加快绿色回收模式和利用方式创新。四是提质增效、规范发展。推进小散项目整合，提高技术装备水平，规范经营活动，积极培育骨干企业。

《实施意见》提出，到2025年，废旧纺织品循环利用体系初步建立，循环利用能力大幅提升，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。到2030年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识明显提高，高值化利用途径不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。

具体来看，《实施意见》在推进纺织工业绿色低碳生产方面，提出推行纺织品绿色设计、鼓励使用绿色纤维、强化纺织品生产者社会责任等3项措施。在完善废旧纺织品回收体系方面，提出完善回收网络、拓宽回收渠道、强化回收管理等3项措施。在促进废旧纺织品综合利用方面，提出规范开展再利用、促进再生利用产业发展、实施制式服装重点突破等3项措施。

其中在回收网络方面提出，积极发展互联网+回收，促进线上线下融合发展。充分利用生活垃圾分类系统收集废旧纺织品。探索一袋式上门回收、毕业季进校园等新型回收模式。培育回收龙头企业，建立重点联系企业制度，加强废旧纺织品回收行业调查，引领行业规范发展。鼓励有关行业协会和企业建设废旧纺织品回收及资源化利用信息化平台，整合废旧纺织品来源和数量、利用去向和方式等信息，提高信息透明度，增强公众参与废旧纺织品循环利用积极性。

据了解，《实施意见》还提出了3项保障措施。一是完善标准规范。包括完善废旧纺织品回收、消毒、分拣和综合利用等系列标准，建立健全废旧纺织品循环利用标准体系。修订并落实废旧纺织品循环利用相关的管理办法、行为规范、技术要求、规范条件等。二是加快科技创新。将废旧纺织品循环利用关键技术纳入国家重点研发计划，加快突破一批废旧纺织品纤维识别、高效分拣、混纺材料分离和再生利用重点技术及装备。鼓励开展产学研合作，加快推动先进适用技术装备研发和产业化应用。三是强化政策扶持。落实资源综合利用税收优惠政策。依法为相关企业提供信贷产品和服务，支持符合条件的企业发行绿色债券。鼓励有条件的地方对废旧纺织品循环利用予以资金支持。

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：申佳平、高雷)