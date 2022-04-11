人民网北京4月11日电 （记者李栋）近日，银保监会办公厅于印发《关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》围绕金融服务全面推进乡村振兴重点工作，从确保涉农金融投入稳定增长、聚焦服务乡村振兴重点领域等多方面提出具体工作举措。

数据显示，截至2021年12月末，涉农贷款余额43.21万亿元，较年初增长11.83%，普惠型涉农贷款余额8.88万亿，较年初增长17.48%，超过各项贷款平均增速6.19个百分点。2021年，农业保险为1.78亿户次农户提供风险保障4.72万亿元。

今年中央一号文件提出，强化乡村振兴金融服务。《通知》提出确保涉农信贷投入稳定增长总目标。要求各银行机构继续单列涉农和普惠型涉农信贷计划，努力实现同口径涉农贷款余额持续增长，完成差异化普惠型涉农贷款增速目标。

“目前，我国普惠金融服务成本较高仍然是限制普惠金融进一步发展的关键因素。”中国农业大学经济管理学院金融系教授鞠荣华表示，为降低普惠金融服务的成本，政府在征信体系、担保体系、财政补贴、税收优惠和金融风险容忍度等方面，已经建立了相应的配套机制。

《通知》要求聚焦服务乡村振兴重点领域，围绕保障国家粮食安全、构建现代乡村产业体系、推进乡村建设等重点工作，持续加大信贷资源投入，以需求为导向强化中长期贷款等适宜的信贷服务。

现如今，随着乡村振兴战略的实施和脱贫攻坚后期产业扶持政策的支持，金融需求也将由原来的“小、频、快”向规模化、多元化需求转变。金融行业如何主动适应农村需求变化，推进乡村振兴金融产品和服务模式创新？

在鞠荣华看来，近年来，农村的基础设施建设不断改进，农村新型经营主体不断发展壮大，农民就业渠道不断拓宽，农民收入和生活水平不断提高，“三农”领域的金融需求也在发生转变。

“作为资金需求主体的新型农业经营主体的贷款需求额度不断增加，一些带有半公共品属性的大型投资项目不断增加，农民的理财和支付需求不断增加。此外，各地区经济发展水平不同，金融需求也表现出很大的差异性。针对这一系列的新特征，适应乡村振兴战略的农村金融产品和服务模式亟待创新。”鞠荣华说。

创新完善配套机制推动农村普惠金融，更需要服务发展的可持续性。鞠荣华认为，大型银行业机构提供金融服务时应主动发挥规模优势，更好地对接农村地区对于产业融合发展、补短板等方面的金融需求，重点支持农村三大产业融合发展、农村基础设施建设等大规模资金需求，不断提升大型银行“三农”贷款余额占贷款余额总额的比重。

“做为有更多实体网点的农商行等地方性金融机构而言，可承载更多的服务功能，更好地提高农村金融需求主体的获得感和满意度。”鞠荣华表示，地方性金融机构应在完善公司治理机制的基础上，积极拓展本地信贷业务，努力把资金留在当地，防止本地资金外流。

“乡村振兴是一项宏伟事业，需要来自整个金融体系的支持。要推动各类银行业机构将服务农村实体经济作为出发点和落脚点，提供差异化的涉农金融产品和服务，不断健全符合乡村振兴需求的农村金融体系，使整个农村金融体系形成合力，为实现乡村振兴的宏伟目标发挥最大作用。”鞠荣华说。

(责编：郭思邈、高雷)