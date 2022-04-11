李永刚

原标题：浙江东阳：专项债管好用好“双面绣”织就“共富图”

回溯过往，聚焦当下。作为实施积极财政政策的重要手段，专项债大显身手——补短板、夯基础、增后劲，促进“六稳”“六保”。

发挥专项债券独特优势，助力经济发展提质增效。过去六年，东阳市共获得政府债券资金共计114.6亿元，88个项目总投资额为870亿元。从资金投向看，全部用于确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域；约三成投向保障性安居工程以及卫生健康、教育、养老、文化旅游等社会事业；约二成投向农林水利、能源、城乡冷链物流等，数据显示：2020年-2021年，较上一年增长125%，呈现较快增长势头。为对冲疫情影响、扩大有效投资、促进经济平稳运行提供了有力支持。

“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”。“强化财政政策、货币政策的逆周期调节作用，确保经济运行在合理区间”“各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前”。今年的《政府工作报告》提出，宏观政策有空间有手段，要强化跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑。

乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时。从“稳增长”迈向“高质量”，专项债管好用好“双面绣”织就共富图。

发力更精准，节奏更稳健

实现“稳”与“进”良性互动，专项债发行加快，助力重点项目建设提速。

图为扩大有效投资重大项目集中开工活动暨东阳光铝电解电容器项目开工仪式现场

2月21日上午，东阳市共30个重大项目集中开工，总投资150.8亿元，今年计划投资49.1亿元。这些重大项目涉及交通、教育、城市更新、农林、生态环保、民生保障等重点领域。重点支持杭温高铁、横店站站前广场及交通枢纽工程、东阳市红会医院迁址新建项目、巍山安置区项目、横店高中、东阳市养老中心等一批重点项目。

“加强提前批，债券资金提前筛选，保证专项资金，专款专用，力争2022年一季度就形成更多实物工作量，充分利用债券跨周期和逆周期作用。”东阳市财政局局长赵锋坚定地说。

甬金铁路（东阳段）工程等建设有条不紊、金义东轨道交通今年七月投运、杭温高铁等工程年底前全线贯通，S217(39省道)东阳十里头至官清段等改建工程建成通车……开新路、上“新线”。东阳历史性实现铁路“破零”，并即将迈入“高铁时代”。

“畅通物流网络、共筑浙中城市圈，设施建设是基础，资金保障是关键。”赵锋介绍说，“重点支持综合立体交通网等基础设施建设：内外联通，乘势而上，助力电影视城“更上一层楼”；跑出乡村振兴“加速度”，形成以影视、木雕、文旅产业为核心的“两圈一环”路网构架，打造了一批资源路、产业路和旅游路，全市旅游业接待游客总量2019年达到2953.65万人次，旅游收入达到274.73亿元。

近年来，在专项债资金的支持下，一批补短板、惠民生的建设项目扎实推进。

奋力建设新时代“教育之乡”。东阳素有“勤耕苦读”之风——将“东阳梅干菜”精神“融入“教育强国”时代脉搏，奋力开启建设新时代“教育之乡”新征程。

刚投入使用的东阳白云实验小学4幢教学楼，整体呈毛笔架样式，对应“笔”；教学楼东面有一条小溪穿校而过，寓意“墨”；体艺楼和实验楼分别以“纸”和“砚”的风格进行设计。

近两年，东阳共投入4.21亿元债券资金用于横店高中、横店第四初级中学、江北第三小学等学校建设，新增15490个中小学学位。截至目前，东阳全市义务段中小学共112所，其中标准化学校111所，占比99.11%；全市乡镇中心幼儿园实现全覆盖，公办幼儿园招生覆盖面达到50%。

兼顾收益和公益，用好政府专项债券。人民医院现代化手术中心大楼项目工程有序推进、妇幼保健院保健大楼开门接珍、人民医院多层停车场投入使用、东阳市中医院迁建工程完工、市人民医院巍山分院拆建门急诊综合楼项目全部工程竣工……立稳“一核”徐展“两翼”。东阳医疗健康“羽翼”正逐渐丰满。目前东阳人均期望寿命80.82岁，超过全省和金华平均水平；2018-2020年度健康浙江建设考核中，东阳市连续三年被评为健康浙江建设首轮（三年）先进县市。

产业兴旺、生态宜居、生活富裕……振兴乡村离不开一系列重要行动和工程，也需要真金白银的支持。钱从哪里来？

专项债资金“下乡”，有效服务乡村振兴。重点瞄准乡村产业发展、新型农业经营主体培育、农村人居环境和农村基础设施建设三大领域。

“2020年度浙江省新时代美丽乡村示范县”、2021年度浙江新时代美丽城镇建设工作考核总数居全省第一、花园村成为全省首批未来乡村建设试点村……目前东阳市成功创建省级美丽乡村示范县（市），培育省级美丽乡村示范乡镇、省级特色精品村、省级新时代美丽乡村达标村等258个。2020年全市农村居民人均可支配收入达到33686元。

监管再提速，流程更透明

实现“治”与“智”良性互动，构建集中支付动态监控体系，提升预算执行质效。

专项债资金，如何发力见效？“国家账本”如何管得更好？每“一键”都省心省力，每一步都阳光透明，每一分钱都清清楚楚。

东阳市积极构建集中支付动态监控体系，充分发挥动态监控的威慑、警示、纠偏及规范作用。

“专项债”智能监管，资金支持“一键付”。东阳“地方政府专项债资金监管系统”——整合政府预算、采购招标、资金拨付各流程，明确监控要点和内容，构建财政性资金使用“计划、支付、清算”全流程监督体系，打造政府采购资金支付“一键申请-在线审核-资金即付-闭环流转”涉企服务智能化场景，实现“项目、科目、账户、金额、流程”多维度管控。

“省心省力！这个系统不仅高效快捷，在项目建设过程中涉及的资金支付、合同变更等都明明白白、有迹可循。”东阳光铝电解电容器项目工程负责人很是认可。

“只要审核的上一个环节完成，系统就会通过短信提醒下一环节的操作人员‘有项目需处理’。”东阳市财政局预算局有关负责人说。电子签章功能的引入，也让各环节的操作人员能够实现在线签字、盖章，项目送审再也不用在各部门间跑了。

管得更科学，用的更合理

实现“质”与“责”良性互动，盯紧“全流程”优化“大盘子”，守牢“警戒线”。

强队伍，提素能。全员业务培训、人员交叉检查、走访调研、微信群、钉钉等方式，将政策动向、资金动态和管理要求及时传达给镇乡（街道）财政所。

从定期向人大汇报债券资金使用情况，到两年前金华市范围内首个《全面推进预算绩效管理的实施意见》，再到“打造政府投资项目智控平台”、“地方政府专项债资金监管系统”……

近年来，东阳市全面深化预算管理制度改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。探索以数字化手段规范资金运行，构建集中支付动态监控体系，提升预算执行质效。

“切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，心怀“国之大者”，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展。”赵锋说，实施好积极的财政政策，加强跨周期调节，继续做好“六稳”“六保”工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（文：李永刚、张莉 图均由中共东阳市委宣传部提供）

(责编：杨曦、初梓瑞)