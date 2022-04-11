人民网北京4月11日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，近日，一股较强冷空气将自西向东影响我国大部分地区，11日至14日，我国中东部大部地区将出现大范围降温及降水过程。大部分地区气温将下降6℃至10℃。内蒙古中部、华北、黄淮、东北地区东部、江淮北部、江汉西部等地部分地区降温幅度可达12℃至16℃，局地16℃以上。

“此次冷空气有天气过程复杂、影响范围广、降温幅度大等特点。”中央气象台首席预报员符娇兰表示，一是天气过程复杂。大风降温、沙尘、雨雪等天气出现。受冷空气大风和沙尘传输影响，11日白天，新疆南疆盆地、青海北部、甘肃中东部、内蒙古中西部、宁夏、陕西中北部、山西西部和北部、河北西部、北京西部等地有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。4月11日06时，中央气象台已发布沙尘暴蓝色预警。

二是影响范围广。从新疆北部到西北地区、内蒙古、华北、东北到黄淮、江淮以及西南、江南等地都会受到影响。比如，就降水而言，从11日至13日，从新疆到西北，从内蒙古中东部到河北北部、吉林东北部、黑龙江北部和东部等地部分地区均有小到中雪或雨夹雪。我国中东部大部有小到中雨，其中，云南西北部、四川东部、重庆、湖北、安徽、江苏等地部分地区有大雨，局地暴雨。

三是降温幅度大。新疆、西北、华北、东北、黄淮及南方大部平均气温将下降6℃至10℃，尤其是白天最高气温降幅明显。冷空气影响过后，过程最低气温0℃线位于新疆北部、甘肃、宁夏、华北北部至辽宁一带，过程最低气温10℃线位于长江中下游沿线至四川西部一带。

本次冷空气过程将带来哪些影响？符娇兰提醒，当前，我国春季农业生产进入关键期。较强冷空气带来的雨雪天气，有利于北方冬麦区麦田增墒、西北地区部分地区旱情缓和。但与此同时，北方大部果树正处于开花期，大风、沙尘、降温等天气可能对设施农业、畜牧业及处于花期果树造成不利影响，需注意防范大风、低温冻害。

对人体健康来说，近期升温幅度较大的内蒙古、山西、河北、山东和河南等地降温幅度也比较明显，白天降温更明显，加之它带来大风、沙尘、雨水等复杂天气影响范围广，建议有关部门和公众采取防寒保暖措施，避免因剧烈升温-降温带来的感冒。

此次过程降水范围广，还需要防范雨雪天气对交通运输、城市运行等不利影响，其中，云南、四川、重庆、湖北、安徽、江苏、吉林等地需防范局地强降雨可能引发的次生灾害，甘肃、陕西、河北、河南、山东、辽宁及南方防范局地强对流天气危害，新疆需防范混合型洪水。

“此外，大风、沙尘对西北、内蒙古等地森林火险带来不利影响，但雨雪天气又有助于降低内蒙古东部等地森林草原火险等级，需具体关注，有针对性地防范。”符娇兰说。

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