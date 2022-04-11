人民网记者 夏晓伦

“番茄后期如何提高果实着色”“叶片发厚发皱到底是什么原因”“细菌性病害频发应如何应对”“大降温来袭棚室该如何应对”…… 在李臧朝发布的短视频里，都精准解答了菜农在种植过程中遇到的难题。

李藏朝，现任河北省石家庄市蔬菜产业协会会长，是地地道道的蔬菜种植专家。二十多年来，他一直坚守在农技服务的一线，农田土地、蔬菜大棚就是他的工作间。近几年，李藏朝的工作场景有了新变化——短视频、直播间也成了他的授课“教室”。

李臧朝发布的短视频，都是菜农关心的热点问题。

目前，李藏朝已在快手平台上传了700多个短视频作品，有超过30万的粉丝。同时，他还坚持每周定时直播，与粉丝交流蔬菜种植问题。“我只要一开播，就有回答不完的问题。现在一周开三次直播，基本上每次直播的时候都有一两千人观看。”李臧朝告诉记者。

短视频直播时代，看似离城市生活遥远的田间地头，又重回到大众的视野。有专家表示，“短视频+直播”已然变身新农具，将现代农业技术科普到全国各地的田间地头，为农民增产、增收，助力乡村振兴。

“我国的农业有很大的发展前景，农村绝对是特别大的舞台。”在李藏朝看来，对于农户而言，掌握农技至关重要。而通过短视频平台与李藏朝进行学习交流，越来越多的菜农从依靠经验转向依靠技术，这让他们在蔬菜种植的道路上走得更顺利、更有信心、更坚定。

一年之计在于春，春季是农业生产最重要的季节，也是广泛开展农事培训和农资售卖的时节。在短视频直播平台内，农业创作者们也在频繁活跃着。

以快手为例，从2月底到4月初，平台持续开展促春耕相关活动，邀请三农专家、三农主播、用户等共同参与，通过“短视频+直播”的形式讲述乡村振兴故事，助力农技推广、助农富农。

近几年来，三农内容传播也在短视频平台呈现出新的发展态势。数据显示，2021年，快手新增三农原创短视频突破2亿条，三农创作者生产的短视频日均播放量超过10亿，短视频日均消费时长超过900万小时，平均每2.2秒就有一场三农直播，直播日均观看时长超过300万小时。

事实上，快手上拥有众多来自全国各地的优质农技主播，他们有的是硕士毕业返乡的高材生，有的是深耕一线多年的农技专家，也有普通的农民……虽然拥有不同的身份背景，但大家都心系家乡和土地，并借助平台在农技传播的道路上发光发热。

“我和农业打了半辈子交道了。未来我会继续坚持地做下去，我的粉丝都很精准，都是踏踏实实种菜的农民，他们也非常需要种植的技术，能帮多少我就帮多少，这也算是一个农业人的情怀吧！”李藏朝说。（实习生李皓对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、高雷)