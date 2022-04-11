人民网北京4月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布的2022年一季度金融统计数据报告显示，3月末，广义货币（M2）余额249.77万亿元，同比增长9.7%。此外，一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元。

数据显示，3月末，广义货币（M2）余额249.77万亿元，同比增长9.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.3个百分点；狭义货币（M1）余额64.51万亿元，同比增长4.7%，增速与上月末持平，比上年同期低2.4个百分点；流通中货币（M0）余额9.51万亿元，同比增长9.9%。一季度净投放现金4317亿元。

贷款方面，3月末，本外币贷款余额207万亿元，同比增长11%。月末人民币贷款余额201.01万亿元，同比增长11.4%，增速与上月末持平，比上年同期低1.2个百分点。一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元。分部门看，住户贷款增加1.26万亿元，其中，短期贷款增加1943亿元，中长期贷款增加1.07万亿元；企（事）业单位贷款增加7.08万亿元，其中，短期贷款增加2.23万亿元，中长期贷款增加3.95万亿元，票据融资增加8027亿元；非银行业金融机构贷款减少81亿元。3月份，人民币贷款增加3.13万亿元，同比多增3951亿元。3月末，外币贷款余额9432亿美元，同比增长2.9%。一季度外币贷款增加305亿美元，同比少增190亿美元。3月份，外币贷款减少125亿美元，同比多减143亿美元。

存款方面，3月末，本外币存款余额249.74万亿元，同比增长9.9%。月末人民币存款余额243.1万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和0.1个百分点。一季度人民币存款增加10.86万亿元，同比多增2.51万亿元。其中，住户存款增加7.82万亿元，非金融企业存款增加1.39万亿元，财政性存款增加3426亿元，非银行业金融机构存款增加5744亿元。3月份，人民币存款增加4.49万亿元，同比多增8577亿元。3月末，外币存款余额1.05万亿美元，同比增长9.4%。一季度外币存款增加494亿美元，同比少增181亿美元。3月份，外币存款减少75亿美元，同比多减26亿美元。

数据显示，一季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交379.99万亿元，日均成交6.33万亿元，日均成交同比增长27.3%。其中，同业拆借日均成交同比增长4.4%，现券日均成交同比增长33.9%，质押式回购日均成交同比增长29%。3月份同业拆借加权平均利率为2.07%，分别比上月和上年同期高0.01个和0.06个百分点；质押式回购加权平均利率为2.08%，分别比上月和上年同期高0.02个和0.07个百分点。

外汇储备方面，3月末，国家外汇储备余额为3.19万亿美元。3月末，人民币汇率为1美元兑6.3482元人民币。

此外，一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1.59万亿元、0.48万亿元、0.39万亿元、1.04万亿元。

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