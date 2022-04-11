人民网北京4月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2022年3月社会融资规模存量统计数据报告，初步统计，3月末社会融资规模存量为325.64万亿元，同比增长10.6%。

具体来看，对实体经济发放的人民币贷款余额为199.85万亿元，同比增长11.3%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.33万亿元，同比增长0.7%；委托贷款余额为10.93万亿元，同比下降1%；信托贷款余额为4.18万亿元，同比下降30.5%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.08万亿元，同比下降19.5%；企业债券余额为31.06万亿元，同比增长10.2%；政府债券余额为54.65万亿元，同比增长17%；非金融企业境内股票余额为9.76万亿元，同比增长14.9%。

从结构看，3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.4%，同比高0.5个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.7%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.4%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1.3%，同比低0.7个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.9%，同比低0.4个百分点；企业债券余额占比9.5%，同比低0.1个百分点；政府债券余额占比16.8%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比高0.1个百分点。

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