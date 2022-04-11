人民网北京4月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2022年一季度社会融资规模增量统计数据报告，初步统计，2022年一季度社会融资规模增量累计为12.06万亿元，比上年同期多1.77万亿元。

具体来看，对实体经济发放的人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增4258亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1750亿元，同比少增95亿元；委托贷款增加460亿元，同比多增510亿元；信托贷款减少1690亿元，同比少减1879亿元；未贴现的银行承兑汇票增加791亿元，同比少增2454亿元；企业债券净融资1.31万亿元，同比多4050亿元；政府债券净融资1.58万亿元，同比多9238亿元；非金融企业境内股票融资2982亿元，同比多515亿元。3月份,社会融资规模增量为4.65万亿元，比上年同期多1.28万亿元。

从结构看，一季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的69.1%，同比低7.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比1.5%，同比低0.3个百分点；委托贷款占比0.4%，同比高0.4个百分点；信托贷款占比-1.4%，同比高2.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比0.7%，同比低2.5个百分点；企业债券占比10.9%，同比高2.1个百分点；政府债券占比13.1%，同比高6.7个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.5%，同比高0.1个百分点。

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