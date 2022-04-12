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3月金融数据超预期 M2与社融同比增速均回暖

2022年04月12日13:53 | 来源：人民网
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3月金融数据超预期 M2与社融同比增速均回暖

人民网北京4月12日电 （黄盛）日前，中国人民银行发布了2022年3月社会融资规模存量统计数据、2022年一季度金融统计数据与2022年一季度社会融资规模增量统计数据。

数据显示，2022年一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元；社会融资规模增量累计为12.06万亿元，比上年同期多1.77万亿元。其中，3月末社会融资规模存量为325.64万亿元，同比增长10.6%。

对此，多位行业人士表示，3月金融数据超出不少机构的预期，反映出宽信用有新进展。特别是在各项稳增长政策的积极推动下，M2与社融同比增速均回暖、信贷投放力度与财政支出力度不断加大，后续稳增长政策或将持续推出，流动性有望继续保持宽松。

多重因素加码社会融资增速回暖

人民银行发布的数据显示，今年3月社会融资规模增量为4.65万亿元，比上年同期多1.28万亿元。3月末社会融资规模存量为325.64万亿元，同比增长10.6%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为199.85万亿元，同比增长11.3%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.33万亿元，同比增长0.7%。

2022年3月社会融资规模同比增速反弹。资料来源：万得资讯、彭博资讯、中金公司研究部

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为，3月社会融资规模增量中增加最明显的是政府债券融资，尤其是地方政府专项债券融资相比前一阶段大幅增加，体现出稳增长政策发力。企业债券融资数据也可圈可点。政府债券和企业债券融资快速增长的势头有望延续。

财信研究院副院长伍超明表示，人民币贷款、表外融资和政府债券是3月社会融资回暖的主要支撑。他认为，一是受益于人民银行继续加大宽松力度、加强窗口指导，银行加快信贷投放，对社融形成最主要支撑；二是随着资管新规过渡期结束及监管政策边际小幅松绑，表外融资收缩压力明显缓解，3月表外融资规模再度转正，较去年同期多增4262亿元，对社会融资也形成了重要助力；三是国内财政持续加快发力，专项债发行继续前置，推动政府债券同比多增3921亿元，也是社会融资规模回暖的重要原因。

民生银行首席研究员温彬也认为，3月社会融资规模增量超出市场预期是3月金融数据的一大亮点。从结构看，表内信贷、表外融资、政府债券融资是带动3月社会融资规模增量多增的主要因素。

中金公司研究部认为，在2月社融同比大幅少增之后，3月社融迎来强势反弹，明显超出市场预期。3月新增社融4.65万亿元，大幅高于彭博预期的3.55万亿元，同比多增1.27万亿元，主要受到企业融资和政府债同比多增的支撑。2022年初至今新增社会融资大幅波动，但社会融资存量增速最终还是在一季度末明显回升。

信贷与财政支撑M2增速回升

人民银行发布的数据显示，3月末，广义货币（M2）余额249.77万亿元，同比增长9.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.3个百分点；狭义货币（M1）余额64.51万亿元，同比增长4.7%，增速与上月末持平；流通中货币（M0）余额9.51万亿元，同比增长9.9%。一季度净投放现金4317亿元。

多位业内人士表示，信贷投放力度与财政支出力度加大是支撑M2回升的重要因素。

温彬称，多方因素支撑M2增速较快回升，一是财政政策靠前发力，财政支出力度加大，3月财政存款减少8425亿元，同比多减3571亿元。二是信贷加大投放力度，派生能力增强，3月新增人民币贷款同比多增近4000亿元。三是去年3月M2增速较2月下降0.7个百分点，基数也有一定程度回落

中金公司研究部也认为，3月政策推动大行和政策性银行加快信贷投放，居民和企业存款增加，叠加财政存款投放加速，M2同比增速有所回升。

据人民银行数据显示，一季度，人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元。3月份，人民币贷款增加3.13万亿元，同比多增3951亿元。

2022年3月新增人民币贷款规模与同期比较。资料来源：万得资讯、财信研究院

财信研究院副院长伍超明表示，信贷扩张加快导致贷款创造存款的信用货币创造提速，是支撑M2增速回升的主因。此外，受财政支出节奏加快和季节性缴税的影响，3月财政存款环比大幅减少14427亿元、同比减少3571亿元，有利于阶段性增加同时段银行体系存款，也对M2增速形成重要支撑。

光大银行金融市场部分析师周茂华认为，3月中长期贷款同比多增，反映出企业信贷需求有所改善；短期贷款增加则反映企业短期交易活跃度增加，相应增加了短期流动性需求。在周茂华看来，3月M2同比增速超预期主要是实体经济融资需求回暖、存款派生能力有所增强和财政支出力度加大所致。同时，M1同比增速高于预期，主要是受企业活期存款增加带动，也与房地产市场逐步企稳回暖有关。

(责编：郭思邈、高雷)

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