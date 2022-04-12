点击图片查看100个“最美巾帼建功标兵”故事

人民网北京4月12日电 （记者栗翘楚）从80后海归“新农人”，到电力设备“诊断师”，再到基层法院的调解能手。当前，各行各业正涌现出一大批优秀职业女性，为经济社会发展作出贡献。

4月11日，全国妇联妇女发展部联合人民网，宣传展示“最美巾帼建功标兵”，100位来自不同地区、不同岗位的职业女性，其巾帼风采及优秀故事，将以视频、文字及和图片的方式进行集中展示。

携笔从农 海归“新农人”创办“分享收获”农场

在北京市顺义区龙湾屯镇柳庄户村，有位自称是“新农人”的姑娘，整日在田间地头，和蔬菜大棚、鸡舍、猪圈打交道。

石嫣，清华大学博士后，她所创办的分享收获农场成立9年来，一直坚守“加强市民与农民的关系，保障参与生态农业的收入，改善食物安全现状”的三个目标，推动社区食物安全。

“新农人”石嫣。受访者供图

发展自身团队的同时，石嫣也在积极辅助建设各地的省级合作社建设，希望将松散的生产者联合起来，构建全国两级CSA产销合作社，建立行业标准，团结省内各农场的力量，解决CSA农场发展过程中面临的各种问题。

业精于勤 电力设备“诊断师”保障万家灯火

384回公用线路，619间电房、3120台变压器……刘惠玲是广东电网有限责任公司清远清城供电局配网综合一班班长，也是众多电力设备的“诊断师”，可以说辖区里的每一间电房每一个开关，甚至每一条线路都深深的烙印在她的脑海里。

刘惠玲在工作。受访者供图

电力设备在长期运行中，受气候、环境和设备本体的影响，设备可能会发生老化的现象，这时候如果没有及时发现并消除隐患，设备可能会发生故障造成损失，甚至威胁电网和人身安全。刘惠玲主要工作，就是对辖区配网设备开展检查、试验和监测。

4459个开关、1794条电缆、20000组地网……这些就是刘惠玲所在综合一班负责的工作范围。目前，该班只有10名员工，工作量大，抢修任务多，作为一名女班长，刘惠玲除了要处理好班组内、外的各种问题，还要每天奔赴大大小小各种工作现场。

心存正义 基层法院调解能手用真诚传递司法温暖

何芬，现任江苏省泰州市高港区人民法院审判委员会委员、立案庭庭长。作为高港法院有名的调解能手，她近五年共审结各类民商事案件1220件，法定正常审限结案率98.54%，调撤率75.35%，服判案件上诉率低，且无一发回改判。

何芬走进校园为小学生讲授法律知识。受访者供图

一些常和何芬打交道的律师说，何法官办案的秘诀就是她的一张笑脸，“攻心为上的法宝”让当事人意识到原来在法院办事也是这么的温暖，他们愿意与法官交心，心相通了，纠纷自然就解决了。

群体事件是别人都害怕的“烫手山芋”，在何芬看来，这类案件一天一小时也不能等，所以每次都是二话不说接下案子，并用最快时间解决问题。对影响较大的群体性事件，她总能主动对接政府部门，积极做好开发商和业主的服务协调工作，均顺利达成调解协议，保障老百姓合法权益。

脚踏实地 以奋斗者的姿态点缀美丽中国

在100位“最美巾帼建功标兵”中，还有追梦星辰的航天人、记录时代的青年记者、扎根基层的人民教师……她们在自己的领域内谱写着奋斗者的故事，用一个个成果点缀美丽中国。

2021年6月至10月31日，全国妇联妇女发展部联合人民网开展了百千万职业女性风采宣传展示故事征集活动，向全社会公开征集全国巾帼文明岗代表、全国巾帼建功标兵/三八红旗手代表、巾帼工匠代表的优秀故事。

征集活动得到了社会各界的广泛关注，她们的故事，正引领激励着广大妇女积极投身“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”、妇女就业创业、女职工岗位成才等富有女性特色的巾帼建功立业活动，也展现出各地区、各领域的新时代职业女性风采。

(责编：赵竹青、高雷)